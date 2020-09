*GOV. ART YAP TURNS OVER A CHECK OF P1 MILLION FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO CALAPE MAYOR NELSON YU FOR CALAPE’S MUNICIPAL WATERWORKS PROJECT

*TWO MORE FORMER REBELS- -ONE FROM CALAPE, ONE FROM LOON- -RETURNED TO THE FOLD OF LAW AND RECEIVED A CHECK WORTH P65,000 EACH AS IMMEDIATE AND LIVELIHOOD ASSISTANCE THROUGH THE ENHANCED COMPREHENSIVE LOCAL INTEGRATION PROGRAM (E-CLIP); THEY TOOK THEIR OATH OF ALLEGIANCE TO THE GOVERNMENT BEFORE GOV. ART YAP YESTERDAY

*GIPAMAHAYAG NI DIVISION SCHOOLS SUPERINTENDENT BIANITO DAGATAN NGA DILI NA KINAHANGLAN NGA MOPUGOS SA PAGPALIT UG MGA GADGETS SAMA SA CELLPHONE, LAPTOP UG COMPUTERS ANG MGA STUDYANTE NGA MO-SKWELA SA SUNOD BUWAN SANGLIT DILI MAN POD IPUGOS ANG ONLINE CLASS ILABI NA SA MGA KALUNGSURAN SA BOHOL

*GIPAMAHAYAG NI TOURISM PROMOTIONS BOARD COO MARIA ANTHONETTE ALLONES NGA ANDAM NA ANG BOHOL SA PAGBUKAS OG BALIK SA TURISMO TUNGOD SA MAAYONG PAGDUMALA UG PAGPATUMAN SA MGA LAGDA UG PROTOCOL BATOK SA COVID-19

*GIPATUMAN ANG MORATORIUM SA PAGPAMAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL SA LUNGSOD SA TUBIGON UG LUNGSOD SA SAN MIGUEL NGA DUNAY MGA KASO SA LOCAL TRANSMISSION SA COVID-19

*GIPAHINUMDOMAN ANG PUBLIKO NGA ANG MGA MAKALAPAS SA QUARANTINE PROTOCOL SA BOHOL DUNAY MULTA NGA GIKAN SA P3 MIL NGADTO NA SA P5 MIL O UBOS SA USA KA TUIG NGA PAGKABALINGGO, BASI SA ORDINANSA SA PROBINSIYA

*GIPAMATUD-AN NI MAYOR BABA YAP NGA DAKONG TABANG ANG MGA HOTEL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NAHIMONG QUARANTINE FACILITY SA MGA NAMAULI O MAMAULI PA NGA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL UG MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER

