*PROVINCIAL SCHOOL BOARD CONTINUES TO FIND WAYS TO HELP THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN DELIVERING THE EDUCATIONAL MATERIALS TO THE HOUSEHOLDS AND AMONG THE POSSIBLE SOLUTIONS SEEN IS TO MAKE THE SCHOOL LESSONS OR LECTURES AVAILABLE THROUGH TV, RADIO, AND ONLINE

*DAKONG TABANG SA MGA UMAHAN ILABI NA SA DAKONG BAHIN SA IKATULONG DISTRITO SA LALAWIGAN SA BOHOL ANG NASINATNG MGA PAG-UWAN KARONG MGA PANAHONA

*LAUM BOHOL EXECOM DISCUSSES WAYS TO ADDRESS THE CONCERS OF THE YOUTH AT THIS TIME OF THE PANDEMIC

*MASALIGON SI TOURISM UNDERSECRETARY BONG BENZON NGA DILI MAKADISKURAHI SA MGA TURISTA ANG IPATUMAN NGA 5 KA ADLAWNG KWARANTINA ORAS NGA MOBISITA SA BOHOL

*GISANGON NA NI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGADTO KANG BIATF SECURITY CLUSTER, HEAD COLONEL JOSELITO CLARITO, BOHOL PNP DIRECTOR ANG PAKISUSI LABOT SA PAGBIYAHE SA USA KA MAYOR SA BOHOL DIDTO SA CEBU KINSA NIPAULI NGA MATUD PA WALA MIPAUBOS SA KWARANTINA

*PADAYON PA ANG IMBESTIGASYON SA BOHOL POLICE PROVINCIAL OFFICE KABAHIN SA PAG-ADTO NI MAYOR NILA MONTERO SA SUGBO NGA WALA MOSUNOD SA MGA LAGDA SA KWARANTINA

*HANGTUD NALANG KARONG KATAPUSANG BAHIN NING BUWAN SA SEPTYEMBRE ANG MAHATAG NGA LIBRENG PAGKAON SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL KON LSI UG MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER KON OFW NGA NAMAULI OG MAMAULI PA SA LUNGSOD SA CARMEN

*GIPANGHIMAKAK NI MAYOR LEON CALIPUSAN NGA PAMASANGIL NGA SIYA MAOY NANAG-IYA SA QUARRY SA LOBOC SA KATARUNGAN NGA ANG LGU-LOBOC MAOY TAG-IYA SA QUARRY

*GITATAW NI MAYOR CALIPUSAN NGA NIADTO PANG SEPTYEMBRE 18 NIYA NAHATAG ANG IYANG TUBAG NGADTO SA BOHOL BOHOL ENVIRONMENTAL PROTECTION TASK FORCE UG BOHOL ENVIRONMENTAL AND MANAGEMENT OFFICE KABAHIN SA QUARRY SA LOBOC NGA GIPASIRA SA KAPITOLYO TUNGOD SA MGA KALAPASAN

