* 3 MORE COVID-POSITIVE INDIVIDUALS ADDED TO THE ACTIVE CASES IN BOHOL, TWO OF THEM ARE FROM TUBIGON AND ONE IS FROM SAN MIGUEL

* GOV. ART YAP TURNS OVER P1-MILLION CHECK TO SIKATUNA MAYOR JECJEC ELLORIMO FOR THEIR MUNICIPALITY’S WATER PROJECT

————————————————————————-

* NAKAKUHA NA OG LICENSE TO OPERATE UG ACCREDITATION GIKAN SA DEPARTMENT OF HEALTH ANG CENTRAL ISOLATION CENTER SA PROVINCIAL GOVERNMENT NGA NAA NAHAMUTANG SA CAPITOL ANNEX BUILDING SA MAY DAN J.A. CLARIN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* GIPAMAHAYAG NI DILG PROVINCIAL DIRECTOR JEROME GONZALES NGA KAPIN 200 KA CONTACT TRACERS ANG GIKINAHANGLAN SA BOHOL ARON MOTABANG PAGPANGETA SA MGA POSIBLENG NATAKDAN SA COVID-19

* GIBANA-BANA NI MAYOR NILA MONTERO NGA MASUGDAN NA SA DI PA MAHUMAN ANG TUIG ANG PAGTUKOD SA BAG-ONG MUNISIPYO SA PANGLAO HUMAN SA UNOM KA TUIG NGA PAGPA-ABOT

* POLICE REGIONAL OFFICE-7, REGIONAL DIRECTOR BRIGADIER GENERAL ALBERT IGNATIUS FERRO NGA NAGTUO SIYA NGA MAMELIGRO ANG BOHOL NGA DILI NA MAMAHIMONG INSURGENCY FREE TUNGOD SA MGA KASAMOK NGA GIHIMO SA MGA WALHONG PUNDOK, INGON MAN SA PAGTAHAN SA MGA KANHI SAKOP SA NPA

* GITATAW NI MAYOR DON RITCHIE BUATES NGA WALAY KADAOT NGA MAHATAG NGADTO SA KINA-IYAHAN ANG GIPLANONG PAGTUKOD OG USA KA TOURIST ATTRACTION SA LUNGSOD SA ALBURQUERQUE

* NAGPADAYON ANG MGA PROYEKTO SA IMPRASTRAKTURA NGA GIPONDOHAN UBOS SA BUHATAN NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO TALIWA SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID-19

* GIPASIDUNGGAN ANG DUHA KA PULIS NGA NATIGBASAN ATOL SA BUY-BUST OPERATION SA CARMEN KARONG BAG-O

