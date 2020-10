* DPWH-7 REGIONAL OFFICE AND THE REGIONAL DEVELOPMENT COUNCIL-INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMMITTEE SUPPORTS THE PROPOSED PHASE 2 OF THE THIRD BRIDGE WHICH IS CALLED THE NEW OFFSHORE BRIDGE CONNECTOR BETWEEN PANGLAO ISLAND AND TAGBILARAN CITY AS PRESENTED BY GOV. ART YAP AND PPDO HEAD JOHN TITUS VISTAL DURING THE SPECIAL MEETING OF THE RDC-INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMMITTEE

* CAAP ADVISORY PROVES WRONG, THE ACCUSATIONS BY CRITICS THAT GOV. ART YAP BARRED THE RESUMPTION OF COMMERCIAL FLIGHTS AS CAAP PROVES THAT BOHOL-PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT IS INCLUDED IN THE LIST OF AIRPORTS WITH LGU CLEARANCE TO RESUME COMMERCIAL FLIGHTS AS OF OCTOBER 6

* MIKUNHOD ANG MGA KASO SA COVID19 SA BOHOL ILABI NA SA MGA LUNGSOD SA TUBIGON UG LUNGSOD SA SAN MIGUEL

* LAING SAKOP SA NPA MISURENDER SA GOBYERNO TUNGOD SA KADISMAYA NGA WA TUMANA SA REBELDENG GRUPO ANG ILANG MGA SAAD SA PAGTAAS SA KAHIMTANG SA KINABUHI SA MGA MIYEMBRO

* KAPIN 12 MILYONES PESOS NGA KANTIDAD SA PROYEKTONG INPRASTRAKTURA ANG GISUBHAN NI 2ND DISTRICT CONGRESSMAN ERICO ARIS AUMENTADO SA LUNGSOD SA BUENAVISTA KAGAHAPONG ADLAWA

* SAYO NGA MAGPAHIGAYON OG MGA SANTOS NGA MISA ANG KAPARIAN SA SIMBAHANG KATOLIKO ALANG SA ADLAW SA MGA SANTOS OG KALAG DIIN ANG MGA SAM-ANG PAMPUBLIKO MAN O PRIBADO SIRADO NING MGA ADLAWA

* GIBANTAYAN ANG PANGLAWAS SA MGA PULIS SA BOHOL, UG GITAGAAN MGA TAMBAL, INGON MAN VITAMIN C ARON PAGPALIG-ON SA IMMUNE SYSTEM SA MGA PULIS

* PADAYON NGA NAGTINABANGAY ANG KAPOLISAN OG KASUNDALOHAN SA CENTRAL VISAYAS SA PANINGKAMOT NGA DILI MAKABALIK ANG PWERSA SA MGA KOMUNISTANG GRUPO ILABI NA ANG REBELDENG NEW PEOPLE’S ARMY KON NPA

* GISUBHAN KAGAHAPON ANG BAG-ONG POLICE STATION SA CORELLA

* NAGKASUMPAKI ANG MGA SAKOP SA KONSEHO SA LUNGSOD SA CARMEN LABOT SA ORDINANSA NGA PAGHATAG OG BIRTHDAY CAKE SA MGA SENIOR CITIZEN

