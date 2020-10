* GOV. ART YAP AND DTI-BOHOL DISTRIBUTES MORE NEGOSYO KITS TO 15 BENEFICIARIES IN THREE BARANGAYS IN SAN ISIDRO

* GOV. ART YAP TURNS OVER CHECKS AMOUNTING P1 MILLION EACH TO THE MUNICIPALITIES OF CATIGBIAN AND SAN ISIDRO FOR THEIR RESPECTIVE WATERWORKS PROJECTS

* GILIBKAS SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG CURFEW TIBUOK LALAWIGAN SA BOHOL UG GIBUTANG SA ORDINANSA NGA ANG MGA MAYOR NA ANG MAGBUOT SA CURFEW SA ILANG TAGSA-TAGSA KA LUNGSOD O DAKBAYAN KARON NGA PILA NA KA BUWAN NGA UBOS ANG BOHOL SA MGCQ

* GIPAABOT NGA DUNAY KAUSABAN SA PAGPATUMAN SA CURFEW DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGA MAGHATAG POD OG KAHIGAYONAN SA MGA NEGOSYO NGA MAKABAWIBAWI HUMAN NAAPEKTOHAN SA LOCKDOWN SA MGA MILABAYNG BUWAN TUNGOD SA COVID19 PANDEMIC

* NANGAYOG PAGTUGOT SA SANGGUNIANG BAYAN SA LILA SI MAYOR JED PIOLLO ALANG SA PAGPASAKA OG KASO BATOK SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN KALABOT SA WHALE SHARK WATCHING

* SA 66 KA ACTIVE CASES SA COVID-19 SA BOHOL KARON, NAA NALANG SA 29 ANG COMMUNITY TRANSMISSIONS SAMTANG 37 NIINI ANG MGA LSIs UG OFWs

* NANUMPA ANG MGA KANHING TIGSUPORTA SA MASA SA NPA KAUBAN ATUBANGAN SA MGA OPISYAL SA BARANGAY CAMBIGSI SA LUNGSOD SA BILAR SA ILANG BUG-OS NGA PAGKAMAUNONGON SA GOBYERNO ATUL SA USA KA SEREMONYA NGA GIHIMO SA ILANG BARANGAY HALL KARONG BAG-O

* NAGLARAW ANG LILA NGA MAGTUKOD OG KAUGALINGONG KOLEHIYO

