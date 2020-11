*ANTEQUERA GETS MULTI-MILLION WORTH OF ROAD PROJECTS FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT TO CONNECT THE TOWN TO BALILIHAN AND CALAPE

*TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP SIGNS MEMORANDUM OF AGREEMENT WITH FCB FOUNDATION, UNIVERSITY OF BOHOL, BOHOL ISLAND STATE UNIVERSITY, TAGBILARAN CITY COLLEGE, TESDA AND USAID’S SURGE FOR THE IMPLEMENTATION OF “BANGON UG ABANTE SA BAG-ONG ASENSO” LIVELIHOOD PROJECT

*GISIKOP SA KAPOLISAN SA DAUIS ANG USA KA 40 ANYOS NGA LALAKI KINSA GIPASANGINLAN NGA MILUGOS SA KAUGALINGONG ANAK SA MAKADUHA KA HIGAYON

*GILIBKAS NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG CURFEW SA LALAWIGAN SA BOHOL; UG MAG-AGAD NA LANG SA MGA MAYOR KUNG MAG-CURFEW BA SILA SA ILANG TAGSA-TAGSA KA LUNGSOD

*NASABUTAN SA MGA OPISYAL SA LEAGUE OF MUNIPALITIES OF THE PHILIPINES-BOHOL NGA IPABILIN KUNG UNSA MAN ANG ORAS SA CURFEW NGA GIPATUMAN SA MATAG LUNGSOD

*MIKUNHOD PA NGADTO SA 70 ANG NAHABILING ACTIVE CASES SA COVID DINHI SA BOHOL

*GISUGYOT SA CITY ANTI-DRUG ABUSE COUNCIL NGADTO SA CITY PEACE AND ORDER COUNCIL NGA HIMOONG REQUIREMENT ANG DRUG TEST SA TANANG BUOT MOSULOD OG TRABAHO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ILABI NA SA MGA JOB ORDER OR MGA CASUAL

*APROBADO NA SA HOUSE COMMITTEE ON HEALTH ANG BALAODNON NI KONGRESISTA ALEXIE TUTOR NGA NAG-USAB SA CANDIJAY COMMUNITY HOSPITAL NGADTO NA SA DISTRICT HOSPITAL

*NAGSUGOD NA OG DAWAT SA ILANG SWELDO ANG MGA BENIPISYARYO SA PROGRAMANG TULONG PANGHANAPBUHAY SA ATING DISADVANTAGED / DISPLACED WORKERS (TUPAD) GIKAN SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) DIDTO SA SEGUNDO DISTRITO

