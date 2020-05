* STRICTER PROTOCOLS WILL BE IN PLACE FOR THE NEXT BATCHES OF OFWs WHO WOULD BE RETURNING TO BOHOL AFTER THEIR QUARANTINE IN MANILA AND CEBU AFTER PRESIDENT DUTERTE’S PRONOUNCEMENT THAT PROVINCES HAVE NO CHOICE BUT TO ACCEPT THE RETURNING OFWs

* GOVERNOR ART YAP LEADS TODAY THE LAUNCHING OF CASH-FOR-WORK PROGRAM WHICH OFFERS ALTERNATIVE LIVELIHOOD FOR INDIVIDUALS WHO LOST THEIR JOBS BECAUSE OF THE PANDEMIC

—————————————————————————

* TANANG 65 KA OFWs NAKUHAAN NA’G SWAB SAMPLE ALANG SA IKADUHANG PCR TEST, UG KADTONG NI-POSITIBO SA PCR TEST NGA GIHIMO DIDTO SA CEBU MAGPADAYON NGA IPAUBOS SA DUGANG PANG HUGNA SA LABORATORY TESTS HANGTOD MO-NEGATIBO SILA, SUMALA SA MGA DOKTOR

* NAAYO NA ANG USA SA LIMA KA OFWs NGA NA-ISOLATE TUNGOD SA SIP-ON UG UBO

* MOKABAT NA SA 69 KA MGA TAWO ANG NADAKPAN SA MGA SAKOP SA PHILIPPINE COAST GUARD SA BOHOL NGA MISUPAK SA GIPATUMAN NGA NO-SAIL POLICY SUBAY SA PADAYONG IMPLEMENTASYON SA COMMUNITY QUARANTINE

* NANGANDAM NA KARON ANG MGA DISTRICT SUPERVISORS SA DEPED-BOHOL, APIL MGA MAGTUTUDLO, SA MGA POSIBLING KAUSABAN UG KABAG-OHAN SA SISTEMA SA KLASE SUBAY SA NEW NORMAL TUNGOD SA EPEKTO SA COVID19

* ANAA NA SA 17 KA MGA LUNGSOD SA BOHOL ANG NAHUMAN NA SA PAGPANG APOD-APOD SA CASH ASSISTANCE PINAAGI SA SOCIAL AMELIORATION PROGRAM SA GOBYERNO

* GITAMBAGAN SA KAGAMHANAN SA TAGBILARAN ANG MGA SENIOR CITIZENS UG MGA MENOR DE EDAD NGA MAGDALA LANG OG IDENTIFICATION CARDS SAMA SA SENIOR CITIZENS ID O BIRTH CERTIFICATE KUNG MOGAWAS SA PANIMALAY; UG ANG MAONG SUMBANAN SA DAKBAYAN DILI LAMANG SA MGA NANIMUYO SA SIYUDAD KONDILI APIL NA SA MGA RESIDENTE SA MGA KALUNGSURAN NGA MOSULOD SA TAGBILARAN

* DUHA KA MGA LALAKI NGA PAREHONG WAY TRABAHO ANG NASIKOP ATUL SA BUYBUST OPERATION SA LUNGSOD SA TALIBON

