* REGION 7, WHICH INCLUDES BOHOL, HAS BEEN DECLARED BY MALACAÑANG AS AMONG THE REGIONS WHICH ARE CONSIDERED MODERATE RISK FOR CORONAVIRUS TRANSMISSION BUT WILL REMAIN UNDER A GENERAL COMMUNITY QUARANTINE STARTING MAY 16

* CAPITOL’S OFFSHORE BOHOLANOS COORDINATING TEAM CONTINUES TO SEND MONEY TO QUALIFIED STRANDED BOHOLANOS WHILE THE PROVINCIAL GOVERNMENT PREPARES FOR THEIR HOMECOMING ONCE THE COAST GUARD LIFTS THE NO-SAIL POLICY

* WALA PA GIHAPON MOGAWAS ANG RESULTA SA COVID-19 REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) TESTS SA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA NAKA-QUARANTINE SA BOHOL

* NAKAHATAG OG PADAYONG KABALAKA SA PUBLIKO ANG PAGKALANGAN SA RESULTA SA IKADUHANG PCR TEST SA 65 KA OFWs

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG 76 KA MGA SWAB SAMPLES NGA GIKUHA ALANG SA RANDOM MASS TESTING GIKAN SA BOHOL

* GIPAHIBAW NA ANG MGA OFWs NGA NAKA-QUARANTINE KARON SA BOHOL NGA DI PA SILA MAKA-ULI SA ILANG TAGSA-TAGSA KA PAMILYA BISAN OG NAHUMANA ANG 14 KA ADLAW NGA PAGPABILIN SA ILANG GIKAHIMUTANGAN NGA PASILIDAD

* GI-ANDAM NA KARON ANG MGA PROTOCOL ALANG SA MGA STRANDED NGA MGA BOL-ANON (DILI OFW) NGA MAMAULI DINHI SA BOHOL

* IPATUMAN SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA TUBIGON ANG HUGOT NGA SEGURIDAD SUGOD UGMANG ADLAWA ARON MAPUGNGAN ANG PAGDAGSA SA MGA TAWO NGA WAY IMPORTANTENG KATUYOAN KON DILI ANG PAGPAMISTA

* NAGBUKAS NA’G BALIK KARONG ADLAWA ANG MGA BUHATAN SA LTO

* GIPADAPLIN UNA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG NAHAUNANG LARAW NGA PAGPALIT OG 14 KA BAG-ONG SAKYANAN SA PARA MAGAMIT ANG PONDO NGA IKATUTOK SA MGA PROGRAMA UG PROYEKTO BATOK SA COVID-19

