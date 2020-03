* MILITARY AND POLICE MAKE SURE NPA WILL NEVER GET BOHOL AGAIN WITH THE SUPPORT OF THE PEOPLE IN THE BARANGAYS WHO REPEATEDLY REFUSED THE INVITATIONS OF REMNANTS OF THE NPA

* PROVINCIAL GOVERNMENT TO SUSTAIN EMPOWERMENT OF BOHOLANO WOMEN WHO HAD JUST COMPLETED WORKSHOPS ON ENTREPRENEURSHIP THROUGH SPARK PHILIPPINES

* GIPANGANDAMAN SA KASUNDALOHAN ANG POSIBLENG PAGPANIMAWS SA MGA REBELDE

* NATUDLONG ASSISTANT SECRETARY SA DTI ANG BOL-ANONG NAHIMONG REGIONAL DIRECTOR SA DTI NGA SI ASTER CABERTE

* BUOT SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA MAHUNONG UNA SULOD SA UNOM KA BULAN ANG PAGPANGOLEKTA SA AMORTIZATION SA MGA SAKYANANG PANGKOMERSIYO SA MGA TOURIST TRANSPORT SA BOHOL

* NAGPADAYON GIHAPON HANGTUD KARON ANG SUNOG SA BASURAHAN SA LUNGSOD SA JAGNA NGA NAGSUGOD PA NIADTONG ADLAWNG SABADO SA BUNTAG

* MAHIMO NANG MAKAPILI ANG MOKUHA OG DRIVER’S LICENSE NGA BISAYA ANG PINULONGAN SA PASULIT NGA KUHAON ARON MAS TAAS ANG KAHIGAYONAN NGA MAKATUBAG OG TARONG UG MAKAPASAR

* NADAKPAN SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA TRINIDAD ANG 27 ANYOS NGA WANTED SA KASONG PAGPANGLUGOS SA USA 85 ANYOS

