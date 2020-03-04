TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY MARCH 4, 2020
Mar 4th, 2020 by headlines
* MILITARY AND POLICE MAKE SURE NPA WILL NEVER GET BOHOL AGAIN WITH THE SUPPORT OF THE PEOPLE IN THE BARANGAYS WHO REPEATEDLY REFUSED THE INVITATIONS OF REMNANTS OF THE NPA
* PROVINCIAL GOVERNMENT TO SUSTAIN EMPOWERMENT OF BOHOLANO WOMEN WHO HAD JUST COMPLETED WORKSHOPS ON ENTREPRENEURSHIP THROUGH SPARK PHILIPPINES
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* GIPANGANDAMAN SA KASUNDALOHAN ANG POSIBLENG PAGPANIMAWS SA MGA REBELDE
* NATUDLONG ASSISTANT SECRETARY SA DTI ANG BOL-ANONG NAHIMONG REGIONAL DIRECTOR SA DTI NGA SI ASTER CABERTE
* BUOT SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA MAHUNONG UNA SULOD SA UNOM KA BULAN ANG PAGPANGOLEKTA SA AMORTIZATION SA MGA SAKYANANG PANGKOMERSIYO SA MGA TOURIST TRANSPORT SA BOHOL
* NAGPADAYON GIHAPON HANGTUD KARON ANG SUNOG SA BASURAHAN SA LUNGSOD SA JAGNA NGA NAGSUGOD PA NIADTONG ADLAWNG SABADO SA BUNTAG
* MAHIMO NANG MAKAPILI ANG MOKUHA OG DRIVER’S LICENSE NGA BISAYA ANG PINULONGAN SA PASULIT NGA KUHAON ARON MAS TAAS ANG KAHIGAYONAN NGA MAKATUBAG OG TARONG UG MAKAPASAR
* NADAKPAN SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA TRINIDAD ANG 27 ANYOS NGA WANTED SA KASONG PAGPANGLUGOS SA USA 85 ANYOS
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