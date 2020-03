* GOVERNOR ART YAP CLARIFIES THAT THE RELEASE TO MEDIA OF A COPY OF HIS EXECUTIVE ORDER 18 WAS UNAUTHORIZED BECAUSE THE COPY STATES THAT THE DECLARATION OF INTENSIFIED COMMUNITY QUARANTINE AND CALIBRATED LOCKDOWN IS EFFECTIVE IMMEDIATELY WHEN WHAT HE INTENDED IS FOR IT TO BE EFFECTIVE 48 HOURS AFTER SIGNING AND NOT IMMEDIATELY

* ARMY OFFICER IN HOT WATER FOR BRANDISHING A HIGH-POWERED FIREARM AT THE CITY POLICE STATION A DAY AFTER THE CITY’S SWAT TEAM

* NABALIK PAGKA-HEPE SA KAPULISAN SA TAGBILARAN SI PLT.COL. OSCAR BOYLES

* STRIKTOHON NA SA LAND TRANSPORATION OFFICE DINHI BOHOL ANG PAGDILI OG BACKRIDE SA MGA MOTORSIKLO BISAN OG MYEMBRO PA SA PAMILYA SUBAY SA PANAWAGAN NGA SOCIAL DISTANCING BATOK SA CORONAVIRUS

* MITUMAN SILA SI BOKAL JALA, BONITA UG AUXTERO SA 24 ORAS NGA CURFEW SA MGA NAG-EDAD OG 65 ANYOS PATAAS, SUNOD SESYON GITUGOTAN NA SILANG MAKATAMBONG, UG ANG MGA BOKAL NAG-FACE MASK SAMTANG NAG-SESSION

* KASAMTANGAN KARONG GISIRAD-AN SA DENR ANG MGA TOURIST SITES UG PROTECTED AREA SA LALAWIGAN SA BOHOL TUNGOD SA COVID19

* NAKATUKOD NA OG BARANGAY ISOLATION FACILITY ANG TANANG 18 KA BARANGAY SA LILA

* UYON SI PROVINCIAL HEALTH OFFICER, DR. REYMOSES CABAGNOT, SA SUGYOT NGA PASIRAD-AN SA KASAMTANGAN ANG MGA BUHATAN SA GOBYERNO ARON MAPATUMAN GYUD ANG SOCIAL DISTANCING NING PANAHON SA KRISIS SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

