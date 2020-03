* ALL BUSINESS ESTABLISHMENTS ARE ORDERED TO CLOSE AT 8 IN THE EVENING STARTING TONIGHT AS CURFEW WILL BE STRICTLY IMPLEMENTED AT 9 THIS EVENING TO 5 IN THE MORNING, STARTING TONIGHT; INTERNET SHOPS AND CINEMAS ARE ORDERED TO CLOSE OPERATION STARTING TODAY UNTIL APRIL 12

* CHURCH SUSPENDS HOLY MASSES IN ALL CHURCHES IN THE DIOCESE OF TAGBILARAN AND DIOCESE OF TALIBON STARTING TODAY

—————————————————————————

* KASAMTANGAN KARONG GISIRID-AN ANG CHOCOLATE HILLS VIEWING DECK SA CARMEN, KALABOT SA GIPATUMAN KARON NGA MGA LAKANG PAGBATOK SA COVID-19

* GIHATAGAN PA OG KONSIDERASYON SA LAND TRANSPORTATION OFFICE SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG PAG-BACKRIDE SA MGA MOTORSIKLO BISAN PA MAN SA KAMANDUAN SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION NGA GIDILI NA ANG PAG-BACKRIDE SA MAG SINGLE NGA MOTORSIKLO, PINASUBAY SA GIPATUMAN KARON NGA SOCIAL DISTANCING ARON PAGLIKAY SA PAGTAKOD SA COVID-19

* GISUGYOT NI LIGA NG MGA BARANGAY PRESIDENT MOLEX CEPEDOZA NGA PAHAMTANGAN OG SILOT ANG MGA SAKOP SA BARANGAY HEALTH EMERGENCY RESPONSE TEAM NGA DILI MOSUNOD SA MANDO PAGMONITOR SA COVID-19

* PATAY ANG USA KA 25 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GIPUSIL OG RIDING IN TANDEM KAGAHAPON DIDTO SA LUNGSOD SA CORTES

* GIHIMAKAK SA USA KA KONSEHAL SA ANTEQUERA ANG POST SA FACEBOOK SA ‘THE BOHOL MONITOR” NGA KUNO GIKASAKAY SA MGA KONSEHAL SA BOHOL SA VAN ANG KONSEHAL SA NEGROS ORIENTAL NGA NAMATAY TUNGOD SA COVID-19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics