* HONG KONG SHIP MOORED OFF UBAY AT 8 O’CLOCK LAST NIGHT

* TECHNICAL WORKING GROUP ON EMERGING INFECTIOUS DISEASES IS EXPECTED TO ISSUE TODAY THE NEW HYGIENE PROTOCOL TO BE IMPLEMENTED IN BOHOL, CONSISTENT WITH THE MEDICAL EMERGENCY THAT PRESIDENT DUTERTE DECLARED; AND THE PROVINCE WILL ALSO FIND A WAY TO MAKE LOCAL SWAB TEST KITS AVAILABLE IN BOHOL SO THAT TESTING OF SPECIMEN WILL BE FASTER FOR THOSE WHO WANT TO KNOW IF THEY HAVE COVID-19 OR NOT

* BMCI IMPLEMENTS MEASURES AGAINST COVID-19

* GOVERNOR ART YAP CALLS ON THE CONSTITUENTS IN BARANGAY BUGANG NORTE IN THE TOWN OF BILAR TO HELP CONVINCE SYMPATHIZERS OF THE LEFTISTS TO RETURN TO THE FOLDS OF LAW AND AVAIL OF LIVELIHOOD ASSISTANCE FROM THE GOVERNMENT; THIS WAS DURING YESTERDAY’S HEART AGRI-MEDICAL CARAVAN CONDUCTED BY THE PROVINCIAL GOVERNMENT IN BARANGAY BUGANG NORTE, BILAR

—————————————————————————

* GIUNDANG UNA ANG PAGPANGREHISTRO SA MGA BOTANTE TUNGOD SA CORONAVIRUS DISEASE

* NAGPATUMAN ANG PANGAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN OG MGA PAGPANGANDAM PAGBATOK SA COVID-19

* USA NA KA HINGPIT NGA PROVINCIAL DIRECTOR SA BOHOL PNP SI POLICE COL. JONATHAN CABAL

* GIPATUMAN SA PANGAGAMHANANG PROBINSIYAL ANG MANDO SA DEPARTMENT OF HEALTH NGA DILI UNA MAGPAHIGAYON OG DINAGKONG KALIHUKAN SA PUBLIKO TUNGOD SA PAGKUYANAP SA CORONAVIRUS DISEASE SA NASUD

* NAG-ATUBANG KARON OG KASONG PAGPANGHASI UG PAGPANG-ATAKE OG OTORIDAD ANG USA KA BATAN-ON NGA TAGA-ANDA TUNGOD SA NAHIMONG KAGUBOT SA DIHANG NAGKIG-INOM DIDTO SA LUNGSOD SA LOAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics