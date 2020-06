* BOHOL IATF STARTS OPERATION AND ITS FIRST MEETING WITH THE MAYORS YESTERDAY, IT WAS EXPLAINED THAT IT IS THE MAYORS WHO DECIDE THE PACE OF ARRIVALS OF LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT IS ONLY TO BE INFORMED OF THE DETAILS FOR CONTACT TRACING PURPOSES

* BIATF CLEARANCE NOT REQUIRED FROM LSIS AND OFWS TO BE ABLE TO COME HOME

* DUNA PAY LAING GRUPO SA MGA LOCAL STRANDED INDIVIDUALS NGA NAABOT DINHI SA BOHOL GIKAN SA CEBU CITY

* ANDAM MOTABANG ANG KAGAMHANANG PROBINSYAL SA MGA LUNGSOD NGA MEDYO NAGLISOD SA BUDGET ILABI NA ANG PAGPALIT OG MGA TEST KIT SAMA SA RAPID ANTI BODY TEST NGA MAOY GAMITON SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS KON LSIs

* DILI PUGOS ANG PAG-RAPID TEST SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL SAMTANG NAKAKWARANTINA UG HUMAN SA 14 KA ADLAWNG KWARANTINA KUNG WALAY SINTOMAS, MATUD NI LMP PRESIDENT MAYOR MIRIAM SUMAYLO

* LAUMAN NGA MAS PASPAS NA ANG PAGPAMAULI SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL KON LSI PAINGON DINHI SA BOHOL

* NAAPROBAHAN NA SA IKADUHANG PAGBASA ANG GISUGYOT NGA ORDINANSA NGA NAGHATAG OG PAGTUGOT SA PROBINSIYA NGA MOHUWAM OG 678 KA MILYON KA PESOS PARA SA MODERNISASYON SA MGA TAMBALANAN UG PAGPALIT SA MGA HEAVY EQUIPMENT

* GISUGDAN NA ANG ONLINE ENROLMENT SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA LALAWIGAN SA BOHOL, SAMTANG NAGPADAYON ANG IMPLEMENTASYON SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE DIIN DILI PA PWEDE ANG FACE-TO-FACE NGA ENROLMENT

