* GOV. ART YAP WILL CONSULT THE MAYORS AND THE DOCTORS TODAY ABOUT THE ARRANGEMENT ON HOME QUARANTINE FOR LSIs AS ONE OF THE THREE OPTIONS AVAILABLE FOR LGUs IN CONSONANCE WITH THE DILG MEMO THE ORDERS THAT THE HOMECOMING OF LSIs SHOULD NOT BE HAMPERED

* GOV. ART YAP CLARIFIED THAT NO LSI SHOULD BE ALLOWED TO BOARD THE CARGO VESSEL THAT IS COMMISSIONED TO BRING HOME LSIs WITHOUT COORDINATING WITH THE FOCAL PERSON OF THE LGU OF THE TOWN WHERE HE OR SHE IS RETURNING

* NANAWAGAN ANG PUBLIKO SA GOBERNADOR NGA UNDANGON NA ANG HOME QUARANTINE SA MGA LSI UG OFW UG ISTRIKTUHON GYUD ANG PAGBANTAY SA MGA QUARANTINE FACILITY

* MO-ABOT NA SA LIMA KA LIBO KA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL KON LSIS GIKAN SA NAGKADAIYANG LUGAR, ANG NAPAULI NA DINHI SA BOHOL KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* PLANO SA PROBINSYA NGA MAGTUKOD OG COVID-19 TESTING LABORATORY SA BMCI

* MAGPADAYON ANG GIHIMONG LAKANG SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA PAGPANG REHISTRO SA TANANG MOSULOD SA MAONG LUNGSOD GIKAN SA LAING LUGAR

* GIASIKASO NA SA DFA ANG KASO SA BOL-ANONG OFW NGA NAGPOSITIBO SA COVID SA SAUDI ARABIA

* GILIBKAS NA ANG LOCKDOWN SA MGA PANIMALAY SA 7 KA PAMILYA SA BARANGAY BIL-ISAN LUNGSOD SA PANGLAO, HUMAN NAG NEGATIBO ANG RESULTA SA ILANG PCR TEST

