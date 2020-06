* ANOTHER LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL CURRENTLY IN QUARANTINE IN TAGBILARAN CITY FOUND POSITIVE OF COVID-19, BRINGING THE NUMBER OF ACTIVE CASES IN BOHOL TO SEVEN

* GOV. ART YAP REMINDS THE PEOPLE OF UBAY TO BE CONSCIOUS OF THE TWO ROLES THEY HOLD AT THIS TIME OF THE PANDEMIC- -WHICH IS TO GUARD THE NORTHEASTERN COASTAL BORDER, BEING THE GATEWAY TO REGION 8, AND TO HELP IN FOOD PRODUCTION, AS ONE OF THE FOOD BASKETS OF BOHOL

* HIGPIT NGA GIPATUMAN SA PANGAGAMHANAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG PCR UG RAPID TESTING SA MGA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL

* MOPALIT ANG KAPITOLYO OG PCR TESTING KITS KUNG MAPAHALUNA NA ANG PCR LABORATORY SA GALLARES HOSPITAL SAMTANG DOH MIGAHIN OG 200 KA PCR TESTING KITS KADA ADLAW PARA SA BOHOL

* NAGPATUMAN ANG LOCAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO OG PAGPANG REHISTRO SA MGA PANGALAN SA TANANG DILI TAGA PANGLAO NGA MOSULOD SA MAONG LUNGSOD

* MIHANGYO ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGADTO SA DOTr, LTFRB UG LTO NGA HATAGAN OG KOSNIDERASYON NGA MAKAPAMASAHERO OG BALIK ANG MGA PASAHERUANG SAKYANAN UG IRELIS ANG LISENSIYA SA MGA DRAYBER SA MGA JEEP NGA GIDAKOP KAY NAMASAHERO NGA WALAY SPECIAL PERMIT

* DUHA KA HIGAYON NGA MITAMBONG OG BIRTHDAY PARTY ANG USA KA NURSE SA PRIBADONG TAMBALANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 OG DUNAY NAKAHALOBILO NGA TAGA LUNGSOD SA PANGLAO

* PATAY ANG USA KA 24 ANYOS NGA LALAKI HUMAN GIPUSIL SA WALA MAILHING MGA SUSPEK NGA NAHITABO SA LUNGSOD SA BILAR

* PATAY ANG USA KA 19 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN AKSIDENTENG NALUMOS SA USA KA LAWOM NGA SUBA SA LUNGSOD SA SEVILLA

