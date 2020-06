* TAGBILARAN AND NEIGHBORING AREAS EXPERIENCED MORE THAN AN HOUR OF POWER SERVICE INTERRUPTION LAST NIGHT WHEN THE UBAY-CORELLA LINE OF NGCP TRIPPED

* PROVINCIAL GOVERNMENT TO PROVIDE ICEMAKERS WITH FREEZERS FOR FISHERMEN IN ISLANDS, WHILE THE ISLAND BARANGAY OF PANIMGO IN BIEN UNIDO WILL BE PROVIDED WITH A DOCKING PORT

* APROBADO NA SA KATAPUSANG PAGBASA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG PINAKADAKONG UTANGON SA BOHOL NGA NAGKANTIDAD OG P687 MILYON

* Gilibkas na ang lockdown sa purok 2 barangay dao sa syudad sa Tagbilaran kung asa nagikan ang 65 anyos nga pasyente sa COVID19

* DAGHAN ANG SUPAK NGA IPADAYON ANG KLASE SA AGOSTO 24 SA GAWAS SA CLASSROOM BISAN PA MAN GIHAN-AY SA DEPED ANG MGA PAMAAGI SA PAGSABWAG OG MGA TUN-ANAN NGADTO SA MGA KABATAAN TUNGOD SA PADAYONG PAGSAKA SA MGA KASO SA COVID-18 SA NASUD

* Nagpadayon gihapon hangtud karon ang pag kwarantin sa 10 ka mga tawo nga dunay close contact sa nagpositibo sa COVID19 sa lungsod sa Calape nga una nang nakabsan og kinabuhi tungod sa sakit sa kasing kasing

* Buot sa pamilya sa usa ka mananagat nga nakaplagang wa nay kinabuhi sa lungsod sa Tubigon nga mapailawom sa autopsy ang patayng lawas niini aron mahibaw-an kung duna bay dautang nagpaluyo sa kamatayon niini

* Mokabat na sa 1.6 milyones pesos nga kantidad sa mga relief goods ang na distribute sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) sa ilang relief operation ngadto sa mga apektadong pamilya sa Bohol ning panahon sa Covid-19 pandemic

* PADAYON PANG GIPANGITA ANG KANHI SUNDALO NGA SUSPEK SA PAGPUSIL-PATAY SA USA KA BARANGAY KAGAWAD UG PAG-UMANGKON SA BARANGAY MANSASA

