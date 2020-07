* A FORMER REBEL WHO HAS RETURNED TO THE FOLD OF LAW RECEIVED A CHECK WORTH P65,000 AS ASSISTANCE FROM THE GOVERNMENT THROUGH THE ENHANCED COMPREHENSIVE LOCAL INTEGRATION PROGRAM (E-CLIP)

* GOV. ART YAP DISTRIBUTED HYBRID RICE, CERTIFIED INBRED RICE AND CORN SEEDS, AND FERTILIZERS TO FARMERS IN FOUR TOWNS THAT ARE AMONG THE IDENTIFIED FOOD CENTERS IN THE FOOD SECURITY ASPECT OF THE “WE SURVIVE AS ONE BOHOL” PROGRAM THAT IS DESIGNED SO THE PROVINCE CAN COPE WITH THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC

————————————————————————-

* GIKLARO SA BUHATANG REHIYONAL SA DOT-7 NGA KINAHANGLAN UNA MANGAYO OG AUTHORITY TO OPERATE SA DILI PA MAGBUKAS OG BALIK ANG PATIGAYON SA TURISMO

* BUKAS ANG TOURISM STAKEHOLDERS SA PANGLAO NGA MAKIG-ESTORYA SA DOT ARON PAGPAHALUNA SA MGA PROTOCOL KARON NGA GITUGOT NA ANG PAGBUKAS OG BALIK SA TURISMO

* SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG HEALTH OFFICIALS DINHI SA BOHOL NGADTO SA PUBLIKO NGA DILI KALIMTAN ANG KAMPANYA BATOK SA DENGUE TALIWA SA PAG-AMPING USAB SA PADAYONG HULGA SA COVID-19

* NAGPABILIN GIHAPON NGA GI-ISA ANG RED TIDE ALERT SA KADAGATAN SA LUNGSOD SA DAUIS UG SYUDAD SA TAGBILARAN HANGTUD KARONG PANAHONA

* GILAUMAN NGA KARONG SEMANAHA MASUGDAN ANG KONSTRUKSYON SA COGON PUBLIC MARKET SA BARANGAY COGON SA SYUDAD SA TAGBILARAN, HULIP SA NASUNOG NGA MERKADO USA NA KA TUIG ANG MILABAY

* MITALIWAN NA ANG KANHI MAYOR SA DAUIS NGA SI VICTOR BOLOS SA EDAD 80 ANYOS

