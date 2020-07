* PROVINCIAL GOVERNMENT PLANS TO ESTABLISH A MEDICAL SCHOOL AS A LONG-TERM SOLUTION TO THE COMMON WOES OF BOHOL RESIDENTS ABOUT THE HIGH PROFESSIONAL FEES OF DOCTORS; GOV. ART YAP ANNOUNCED BEFORE A GATHERING YESTERDAY FOR THE GROUNDBREAKING CEREMONY OF THE GUINDULMAN MUNICIPAL COLLEGE THAT WILL OFFER 50-PERCENT DISCOUNT IN TUITION FEES FOR GUINDULMAN RESIDENTS

* GUINDULMAN MAYOR MA. FE PIEZAS AND GOV. ART YAP LEAD THE GROUND BREAKING CEREMONY OF GUINDULMAN MUNICIPAL COLLEGE THAT WILL OFFER 50-PERCENT DISCOUNT IN TUITION FEES FOR GUINDULMAN RESIDENTS

* LABING DAGHANG GRUPO SA MGA LSI, 265 GIKAN SA MANILA WALA GI-PCR O RAPID TEST

* MO-ABOT NA SA 2,752 ANG NADAKPAN SA KAPOLISAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NAKALAPAS SA NAGKADAIYANG QUARANTINE PROTOCOL SA NAGPADAYONG HULGA SA COVID19 PANDEMIC

* LAING UPAT KA MGA KANHI SAKOP SA REBELDENG NEW PEOPLE’S ARMY KINSA MIBALIK SA SABAKAN SA GOBYERNO ANG NAKADAWAT OG PINANSYAL NGA AYUDA GIKAN SA GOBYERNO PINAAGI SA ENHANCED-COMPREHENSIVE LOCAL INTEGRATION (E-CLIP) PROGRAM

* MIHANGYO ANG HUNTA PROBINSIYAL SA SMART UG DITO TELECOMMUNITY PAGTUKOD OG MGA CELLSITES O BASE TOWERS SA BOHOL ARON MAS MAMAAYO ANG SERBISYO

* MOKABAT NA SA KAPIN 3 MILYONES PESOS NGA KANTIDAD SA SHABU ANG ANG NASAKMIT SA KAPOLISAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN SA NAGPADAYONG KAMPANYA BATOK SA ILLEGAL NGA DROGA

