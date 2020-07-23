TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JULY 22, 2020
Jul 23rd, 2020 by headlines
* GOV. ART YAP WILL DELIVER HIS FIRST STATE-OF-THE-PROVINCE ADDRESS THIS MORNING IN A DIFFERENT WAY THROUGH VIRTUAL PRESENTATION OF ACCOMPLISHMENTS IN HIS FIRST YEAR IN SERVICE AS GOVERNOR OF THE PROVINCE
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* POSIBLENG MABALIK SA BOHOL ANG PAGPATUMAN SA ECQ O MAS ISTRIKTONG COMMUNITY STANDARD SA BOHOL KUNG MAGPADAYON OG SAKA ANG MGA KASO SA COMMUNITY TRANSMISSION SA COVID-19, MATUD NI GOB. YAP
* NAKATALA OG UNANG KASO SA COVID19 ANG LUNGSOD SA SIKATUNA HUMAN NGA USA KA LOCALLY STRANDED INDIVIDUAL ANG NAGPOSITIBO SA PCR TEST
* GITINGUHA NGA HINGPIT NANG MAGAMIT ANG CONTAINERIZED PCR LABORATORY KARONG AGOSTO
* KARGAMANETO NGA POSIBLING NAKONTAMINA OG COVID19 MAOY USA SA GIDUDAHANG SA MAYOR SA LUNGSOD SA CATIGBIAN NGANONG NAGKA COVID ANG USA NIINI KA RESIDENTE NGA DILI LSI UG DILI POD OFW
* GI-ISOLATE KARON ANG MGA FRONTLINERS SA GALLARES HOSPITAL UG 9 KA HOSPITAL STAFF NGA NAKA-CLOSE CONTACT SA PASYENTENG TAGA DANAO NGA NAMATAY SA COVID-19
* GI-DASONAN SA NATIONAL GRID CORPORATION OF THE PHILIPPINE (NGCP) VISAYAS ANG PAMAHAYAG NI GOBERNADOR ARTHUR YAP NGA DILI PA MADALIDALI OG KAHUMAN SA SUNOD TUIG ANG CEBU-BOHOL INTERCONNECTION PROJECT
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