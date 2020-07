TODAYS TOP NEWS FRIDAY JULY 24, 2020: * GOV. ART YAP WARNED THAT IF COMMUNITY TRANSMISSION OF COVID-19 CONTINUES, THE PROVINCIAL GOVERNMENT MAY TAKE BACK THE CURFEW-FREE DAYS GIVEN TO SENIOR CITIZENS AND MINORS AS HE ALSO REITERATES HIS CALL TO BARANGAY OFFICIALS TO TAKE SERIOUSLY THEIR ROLE IN ENSURING THE COOPERATION OF THE PEOPLE IN THE BARANGAYS* MASSIVE CONTACT TRACING ANG GIPAHIGAYON SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA SAGBAYAN HUMAN NGA DUNAY USA KA LOKAL NGA RESIDENTE SA MAONG LUNGSOD NGA NAG POSITIBO SA COVID19* GOV. ART YAP DISTRIBUTES MORE LIVELIHOOD KITS TO BENEFICIARIES OF DTI’s LIVELIHOOD SEEDING PROGRAM-NEGOSYO SERBISYO SA BARANGAY (LSP-NSB) AND THE LATEST TO RECEIVE ARE SMALL-TIME ENTREPRENEURS IN CATIGBIAN AND SAGBAYAN-------------------------------------------------------------------------* SUGDAN NA ANG PAGPANAKOP SA MGA TAWO NGA DILI MAGSUOT OG FACEMASK DINHI SA BOHOL* SUBAY SA MANDO NI GOBERNADOR ART YAP, PRAYORIDAD KARON SA KAPULISAN ANG PAGPATUMAN SA MGA HEALTH STANDARD PROTOCOL SAMA SA PAGSUL-OB OG FACEMASK UG SOCIAL DISTANCING TUNGOD SA COMMUNITY TRANSMISSION SA COVID-19 NGA NAHITABO KARON SA BOHOL* DAGHANG MGA BALAY PAABANGAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG NADISKUBREHAN KARONG NGA WALAY BUSINESS PERMIT APAN PADAYON NGA NAGPAABANG* USA KA LALAKI ANG GIKATAHU NGA NAG ILLEGAL ENTRY SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN GIKAN SA CEBU* DILI TINUOD ANG MIKATAP NGA ISTORYA NGA ANG BAG-O LANG GIDONAR NGA PUMPBOAT NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO MAOY GIGAMIT NGA SAKYANAN ARON MAKATABOK ANG MGA TAWO SA BOHOL GIKAN SA SUGBO* TINGUHA SA BUREAU OF FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (BFAR) BOHOL NGA MAKUHA ANG TARGET NILA SA MATAG TUIG NGA PAGPAITLOG SA MGA BINUHING BANGUS NGA DAKONG TABANG SA SUPLAY SA PAGKAON SA PROBINSYA