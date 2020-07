* GOVERNOR ART YAP ANNOUNCED THAT THE CONTAINERIZED PCR LAB THAT THE PROVINCIAL GOVERNMENT HAS ORDERED IS SET FOR SHIPMENT THIS THURSDAY AND MAY ARRIVE BOHOL BY THE WEEKEND

* PANDANON ISLAND TAKES PRIDE OF BEING THE FIRST ISLAND BARANGAY TO GET A DESALINATION SYSTEM UNDER THE ADMINISTRATION OF GOVERNOR ART YAP THAT WAS INAUGURATED YESTERDAY; WHILE THE TOWN OF TRINIDAD RECEIVES P1 MILLION FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT FOR THE MUNICIPALITY’S WATER PROJECT

* GOV. ART YAP AND FIRST DISTRICT CONGRESSMAN EDGAR CHATTO LEAD GROUNDBREAKING CEREMONY FOR THE TUBIGON FIRE STATION TO BE CONSTRUCTED IN BARANGAY CAHAYAG

————————————————————————-

* WALAY BAG-ONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE NGA NATALA ANG LALAWIGAN SA BOHOL SUKAD KAGAHAPONG ADLAWA

* ISTRIKTO NGA GI-HOME QUARANTINE ANG UNOM KA LSIs SA TRINIDAD NGA NIPOSITIBO SA COVID-19, UG WAY ANGAY IKABALAKA ANG KATAWHAN KAY DILI TINUOD NGA NAGAWAS-GAWAS SA ILANG BALAY ANG MGA LSI

* MIBISITA SA BOHOL SI PRO-7 CHIEF FERRO SULOD LANG SA USA KA ORAS UG MIBALIK DAYON SA SUGBO

* GIPAHIMANGNUAN ANG KATAWHAN NGA MAGBANTAY SA KILLER WHALES NGA NAKIT-AN SA KADAGATAN SA GARCIA-HERNANDEZ

* USA PATAY, USA SAMDAN SA SAGUNSONG KASO SA PAGPAMUSIL SA LUNGSOD SA BUENAVISTA DIIN ANG MGA BIKTIMA MAGBAYAW NGA NAHITABO SA ADLAWNG DOMINGO UG LUNES

* PATAY ANG USA KA SAKOP SA SPECIAL ACTION FORCE (SAF) SA KAPOLISAN SA DIHANG NAAKSIDENTE ANG GIMANEHO NIINING MOTORSIKLO SA LUNGSOD SA ALICIA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics