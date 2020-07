* PROVINCIAL GOVERNMENT TO LAUNCH CONTACT TRACING APP THIS MONTH, AND IS ALREADY IN THE PROCESS OF DISTRIBUTING 350,000 INDIVIDUAL CARDS PER FAMILY WITH A QR SCAN CODE

* BOHOL TO DEVELOP MANUFACTURING ZONES TO ABSORB COMPANIES THAT WILL BE GETTING OUT OF CEBU

————————————————————————-

* NATIONAL-IATF MITUGOT SA HANGYO SA KAGAMHANAN SA BOHOL NGA HINAY-HINAYON ANG PAGPAULI SA MGA LSI KUTOB SA MAKAYA SA KAPASIDAD SA MGA QUARANTINE UG ISOLATION FACILITIES SA MGA KALUNGSURAN APAN KADTO LANG GIKAN SA LUGAR NGA UBOS SA GCQ

* MIBAUD SI GOBERNADOR ART YAP NGA ILOCKDOWN ANG PAMILYA SA LSI NGA ILLEGAL NGA MOULI SA BOHOL

* GIKLARO NI GOBERNADOR ART YAP NGA WALA SIYA MOMANDO NGA UNDANGON ANG PAGPAULI SA MGA BOL-ANONG LSIs SUKWAHI SA PAMAHAYAG SA PHILIPPINE COAST GUARD DIDTO SA OUANO WHARF SA MANDAUE CITY

* SAULOGON GIHAPON KARONG ADLAWA SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG IKA-54 NGA CHARTER DAY CELEBRATION, APAN PINAAGI NALANG SA MGA KALIHUKAN NGA IPADAYAG ONLINE

* NAKOMPLETO NA ANG PAGTRABAHO SA DUHA KA MGA PANTALAN SA PROBINSYA SA BOHOL NGA NALAKIP SA BUILD BUILD BUILD PROGRAM SA GOBYERNO UBOS SA PAGDUMALA SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOTR) UG SA PHILIPPINE PORTS AUTHORITY (PPA)

* TINGUHA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA IPAAGI NA SA VIDEOCONFERENCING ANG ILANG SESSION UG COMMITTEE MEETINGS

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics