*PUBLIC WARNED OF BUDOL-BUDOL GANG WHO ARE TARGETING TO GET THE CELLPHONES OF VICTIMS

*FR. VAL PINLAC CHALLENGES CAPITOL EMPLOYEES TO LEAVE A LEGACY IN THEIR SERVICE TO THE PEOPLE

………….

*SA IMBESTIGAYON SA PAGPUSIL-PATAY KANG POLICE CORPORAL RONEL BAYOT, ILAKIP PAGSUSI NGANON NAPAILAWM SA MORAL RECOVERY PROGRAM ANG GIPATAY NGA PULIS SA WA PA NAHIBALIK OG DESTINO SA BOHOL ARON MASUSI KUNG WA BA NAGPABADLONG KANIADTO NGA POSIBLENG MAY KALABUTAN SA PAGPATAY SA BIKTIMA

*NAG-WELGA ANG PIPILA KA GRUPO SA MGA MAMUMUO SA BOHOL ATUBANGAN SA BUHATAN SA DEPARTMENT OF LABOR AND EMPLOYMENT (DOLE) BOHOL FIELD OFFICE SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ARON IPANAWAGAN NGA IPATUMAN NA ANG BAG-ONG USBAW SA SUHULAN DINHI SA PROBINSYA

*NAHATAGAN NA OG BUSINESS PERMIT ANG WHALE WATCHING SA LILA, SUMALA KANG MAYOR JED PIOLLO

*NASUBAY SA KAPULISAN NGA MAS DAGHAN ANG NAMATAY TUNGOD SA MGA AKSIDENTE SA KADALANAN SUD SA TUIG 2019 KUNG ITANDI SA MGA PANGHITABO SA TUIG 2018

*GITUDLO NA SI SENIOR BOARD MEMBER DIONISIO VICTOR BALITE NGA MAOY ACTING GOVERNOR, APAN WALAY ACTING VICE GOVERNOR

*GIKAGUOL NI BISHOP ABET UY ANG HALAPAD NGA SUNOG SA KALASANGAN SA AUSTRALIA

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics