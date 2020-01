*ELECTED GOVERNOR ART YAP LAUDS SUSPENSION OF CHINA TRAVELS TO THE PHILIPPINES AND SAYS THE PROVINCIAL GOVERNMENT MUST CONTINUE COORDINATING WITH DOH, DEPARTMENT OF TOURISM AND THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOTR) ON A CONSTANT BASIS TO ENSURE THAT BOHOL CAN AND WILL ACT PRO-ACTIVELY IN PROTECTING THE HEALTH OF BOHOL’S RESIDENTS AND VISITORS IN LIGHT OF THE CORONAVIRUS OUTBREAK

*FARMERS SHOULD NOT ONLY FOCUS ON INCREASED PRODUCTION BUT ALSO ON ASSURED MARKET AND FAIR PRICE THAT WILL ENSURE THEY STAY IN AGRICULTURE, ACCORDING TO ELECTED GOVERNOR ART YAP IN THE LIGHT OF THE OPENING OF THE UBI FESTIVAL YESTERDAY

*NAPADANGAT NA SA PPA-BOHOL NGADTO SA KAULOHAN ANG HANGYO NGA MAPALITAN SILA OG UNOM KA THERMAL SCANNER PARA SA MGA PANTALAN DINHI TALIWA SA HULGA SA NOVEL CORONAVIRUS; SAMTANG MIHANGYO SAB ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION NGA DALION ANG PAGPAHALUNA SA HANGYO SA PPA

*TUNGOD SA HULGA SA NOVEL CORONAVIRUS, ANGAY NGA HUNONGON UNA ANG BIYAHE SA EROPLANO GIKAN SA CHINA PAINGON SA BOHOL, MATUD NI KONG. ARIS AUMENTADO

*NAMAHAYAG SI AGRICULTURE SECRETARY WILLIAM DAR NGA KINAHANGLANG BALANSEHON UNA ANG KITA SA MGA MANANAGAT SA DI PA PABARATOHON OG MAAYO ANG PRESYO SA ISDA DINHI SA BOHOL

*KAPIN KON KULANG 380 MILYUNES PESOS NGA PONDO UG KANTIDAD SA MGA PROGRAMA SA AGRIKULTURA ANG GIPASALIG NI AGRICULTURE SECRETARY WILLIAM DAR NGADTO SA MGA BOL-ANON ILABI NA SA MGA MAG-UUMA UG MANANAGAT SA BOHOL

*GITIN-AW SA HEPE SA DPWH 1ST DISTRICT ENGINEERING OFFICE NGA WA TABONI ANG MGA SOLAR PAVEMENT STUDS KON SOLAR REFLECTOR STUDS SA NASUDNONG DALAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA GI-ESPALTO, SUKWAHI SA PAMASANGIL SA USA KA KONSEHAL

*GASTUHAN SA LOKAL NGA PANGAGAMHANAN SA LUNGSOD SA LILA ANG PAGPATAMBAL SA MGA TAWO NGA NAKASINATI OG PROBLEMA SA PANGISIP HANGTUD MAULIHAN

