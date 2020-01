*BOHOL BRACES AGAINST CORONA VIRUS AND AIRPORT AND HEALTH AUTHORITIES OF BOHOL WILL BE MEETING AT 1 O’CLOCK THIS AFTERNOON TO DISCUSS PROACTIVE MEASURES AGAINST THE ENTRY OF CORONA VIRUS, FOLLOWING A REPORT THAT A FIVE-YEAR-OLD CHILD FROM CHINA IS ADMITTED AT A HOSPITAL IN CEBU CITY FOR CONTRACTING CORONA VIRUS

*PROVINCIAL GOVERNMENT EYES DEVELOPING LOCTOB SPRING AS WATER SOURCE FOR 6 TOWNS

*TABANG TALL FUND DRIVE OF THE BOHOL CHRONICLE RADIO CORP CONTINUES; CASH DONATION’S RUNNING TOTAL IS P431,989

…………

*MIKABAT SA 52 MILYONES KA PESOS ANG KANTIDAD SA SHABU NGA NASAKMIT SA KAPULISAN SA BOHOL SA TUIG 2019

*PADAYONG GIPANGITAAN OG PAMAAGI SA NATIONAL IRRIGATION ADMINISTRATION ARON MASULBAD ANG KAKUWANG SA TUBIG NGA MATIGUM SA MGA DAM DINHI SA BOHOL

*GISUGYOT NI BOKAL LUCILLE LAGUNAY NGA MOPALABANG ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN OG ORDINANSA NGA MAGMUGNA OG TUKMA NGA SUMBANAN SA MARINE WILDLIFE INTERACTION SA BOHOL

*NABALHOG PAGBALIK SA PRISOHAN ANG USA KA KANHI CASUAL NGA EMPLEYADO SA LGU TALIBON NGA NABILANGGO KANIADTO TUNGOD SA ILEGAL NGA DROGAS HUMAN NASIKOP NA SAB ATUL SA USA KA BUY-BUST OPERATION KARONG BAG-O

*GISIKOP ANG USA KA HABAL-HABAL DRIVER HUMAN NASAKPAN NGA MITUNOL OG BULSITA NGA DUNAY SUD NGA SHABU NGADTO SA USA KA BINILANGGO NGA PAINGON MOTAMBONG OG HEARING

*GIPASIDUNGGAN SA PPOC UG PADAC ANG MGA SAKOP SA MEDIA, PNP, NBI, UG PDEA TUNGOD SA MALAMPUSON NGA KAMPANYA BATOK SA ILLEGAL NGA DROGAS

*NASAMDAN ANG USA KA 65 ANYOS NGA LOLA SA DIHANG GIPUSIL SA WA MAILHING TAWO NGA KALIT LANG MISULOD SA IYANG KAUGALINGONG PANIMAY SA LUNGSOD SA GETAFE

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics