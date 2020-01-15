TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY JANUARY 15, 2020
Jan 15th, 2020 by headlines
*PUBLIC OBJECTS FEE COLLECTION AT BILAR MAN MADE FOREST
*PROVINCIAL GOVERNMENT PLANS TO HOST A PHILRICE STATION IN BOHOL AND ALSO ESTABLISH ITS OWN SOIL AND WATER CENTER TO HELP LOCAL FARMERS IMPROVE RICE HARVEST, IN LINE WITH THE ADVANCED RICE TECHNOLOGY (ART) PROGRAM OF THE PROVINCE
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*IMBESTIGAHON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG PAGPANGOLEKTA OG ENVIROMENTAL FEES SA MGA PROTECTED AREA SA BOHOL LAKIP NA ANG MAN MADE FOREST SA LOBOC UG BILAR
*SUBLING MAGTIGOM ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ARON TUKION ANG WHALE SHARK WATCHING SA LILA HUMAN WA MOTAMBONG SI MAYOR PIOLLO
*NAGHAN-AY NA OG SUMBANAN SA WHALE WATCHING TOURISM SA CENTRAL VISAYAS ANG DEPARTMENT OF TOURISM, DENR UG DEPARTMENT OF AGRICULTURE
*DUNA NAY SUSPEK ANG KAPULISAN KINSA ANG MIPUSIL SA USA KA NORWEGIAN KARONG BAG-O DIDTO SA LUNGSOD SA DAUIS
*NAPALGANG PATAY ANG USA KA kanhi traffic enforcer sa lungsod sa Ubay UG NAKIT-ANG DUNAY SAMAD-PINUSILAN SA AGTANG
*TODO KARON ANG PAGPANGANDAM SA MGA MANANAYAW SA PANGLAO NGA MOSALMOT SA SINULOG FESTIVAL SA CEBU KARONG DOMINGGO
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