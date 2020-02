*CHINESE LADY WHO FIT THE CATEGORY OF PERSON UNDER INVESTIGATION IN RELATION TO CORONAVIRUS IS STILL CONFINED AT CITY HOSPITAL; LABORATORY RESULTS AWAITED TODAY

*PUBLIC ADVISED NOT TO PANIC AT THE HEIGHT OF THE CORONAVIRUS SCARE AND TO GET OFFICIAL UPDATES ONLY FROM AUTHORIZED SOURCE OF INFORMATION WHICH IS ONLY THE DEPARTMENT OF HEALTH

*BOHOL MONITOR IS FAKE NEWS

…………….

*GIKATAKDA NGA MOPAGAWAS OG EXECUTIVE ORDER ANG PANGAMHANANG PROBINSYAL SA BOHOL ALANG SA TEMPORARYONG PAG-BAN SA MGA BUHI NGA BABOY, KARNE OG UBAN PANG MGA PRODUKTONG KARNE NGA GIKAN SA MINDANAO, ILABI NA SA DAVAO REGION NGA BAG-O LANG NA-IGO SA AFRICAN SWINE FEVER

*TUNGOD SA PAGSULOD SA NOVEL CORONAVIRUS SA NASUD, GI-ALERTO SA DILG ANG TANANG BARANGAY PINAAGI SA PAGMUGNA OG BARANGAY HEALTH EMERGENCY RESPONSE TEAM

*GIHANGYO SI BOKAL MIMI BONIEL MAGLASANG SA MGA KAUBANG BOKAL NGA MANGAYOG PASAYLO UG TANGTANGON ANG POST SA FACEBOOK NGA NAG-INGONG DAW WAY GIHIMO ANG IYANG MGA KAUBAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN SA PANAWAGAN NGA IDILI UNA ANG PAGPASULOD OG MGA TURISTANT INTSIK DINHI SA BOHOL

*GISUSPENSO SA DEPARTMENT OF EDUCATION (DEPED) ANG KALIHUKAN SA CENTRAL VISAYAS REGIONAL ATHLETIC ASSOCIATION (CVIRAA) SUBAY SA HULGA SA 2019-NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV)

*GIDAKOP ANG PULIS NGA NAGPABUTO’G ARMAS

*MIKABAT SA DUL-AN USA KA MILYON KA PESOS ANG KITA SA BAG-OHAY PA LANG NAHUMAN NGA 20TH UBI FESTIVAL DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics