* TODAY’S OBSERVANCE OF ASH WEDNESDAY MARKS THE START OF LENT; PARISH PRIESTS ARE GIVEN FREEDOM TO DECIDE ON WHETHER THEY PUT THE ASHES ON THE FOREHEAD AS TRADITIONALLY DONE

* MUNICIPALITY OF BILAR TO INVEST 5.5 MILLION PESOS TO DEVELOP WATER SOURCE IN LOGARTA GAMAY AND 2 MILLION PESOS TO DEVELOP WATER SOURCE IN BARANGAY VILLA AURORA, ASIDE FROM THE 1 MILLION PESOS ASSISTANCE FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT THAT WILL BE INVESTED FOR THE WATER SOURCE AREAS AROUND THE POBLACION; BARANGAYS WILL ALSO RECEIVE 200 THOUSAND PESOS EACH FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT WHICH GOV. ART YAP SUGGESTED TO BE USED FOR WATERWORKS PROJECT

* PROVINCIAL GOVERNMENT BRINGS GOVERNMENT SERVICES TO BARANGAY SUBAYON IN THE TOWN OF BILAR THROUGH THE HEART AGRI-MEDICAL CARAVAN

————————————————————————–

* TANANG LUNGSOD UG SIYUDAD SA BOHOL NAKAMUGNA OG TECHNICAL WORKING GROUP BATOK COVID-19

* GIPANGANDAMAN KARON SA KAPULISAN ANG PAGPATUNHAY SA KAHAPSAY UG KALINAW SA SEMANA SANTA SA BOHOL

* SA KATAPUSAN, NAKABATON NA OG BUHATAN SI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO DIDTO SA KARAANG KAPITOLYO UG MAOY UNANG HIGAYON NGA DUNA SYAY BUHATAN SUD SA MGA KATUIGAN NGA NAHIMO SYANG KONGRESISTA SA SEGUNDO DISTRITO

* 30 KA PARESAN ANG GIKASAL DIDTP SA LUNGSOD SA JAGNA ATUL SA KASUMARAN KAGAHAPON SA EDSA REVOLUTION

* NAKIT-AN NGA WA NAY KINABUHI NGA NAGBITAY SA PUNUAN SA KAHOY ANG USA KA MAGTUTODLO SA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA LUNGSOD SA TRINIDAD

* MIKABAT SA KAPIN 200 KA LIBO KA PESOS ANG KADAUT NGA MIRESULTA GUMIKAN SA PAGKASUNOG SA DUHA KA PANIMAY SA MANAGLAHI NGA PANGHITABO SA LUNGSOD SA LOBOC UG VALENCIA

