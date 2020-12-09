TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 9, 2020
Dec 9th, 2020 by headlines
*SUGOD KARONG DISYEMBRE 15, BUKSAN ANG BOHOL SA TANANG TURISTA NGA MOSUROY SA MGA TOURIST DESTINATION NGA GITUGOT SA KAGAMHANAN SA LALAWIGAN UG SA DEPARTMENT OF TOURISM
*MOGAHIN ANG DEPARTMENT OF TOURISM-TOURISM PROMOTIONS BOARD OG P10 MILYONES NGA SUBSIDY PARA SA PCR TESTING SA MGA TURISTANG MOSUROY SA BOHOL TALIWA SA PANDEMYA SA COVID-19
*MAKABENEPISYO ANG MGA MAG-UUMA SA LUBI SA BOHOL KUNG SA HIGAYON NGA HINGPIT NA NGA MATUGUTAN ANG PAGGAMIT SA VIRGIN COCONUT OIL PANGKUBOS SA SINTOMAS SA COVID-19, MATUD NI KONG. ARIS AUMENTADO
*DUHA ANG NAMATAY SA MANAGLAHING INSIDENTE SA PAGPAMUSIL NIADTONG ADLAWNG DOMINGO SA LUNGSOD SA CALAPE UG LUNGSOD SA JAGNA
*SUBLING NAGPAHIMANGNO ANG KAPOLISAN SA SYUDAD SA TAGBILARAN NGADTO SA PUBLIKO ILABI NA SA MGA COMMUTER OG PAMPUBLIKONG SAKYANAN NGA IPADAYON GIHAPON ANG PAGTUMAN SA MANDO NGA PAGSUOT OG FACE SHIELD
*MAKADAWAT GIHAPON OG CHRISTMAS BONUS ANG MGA EMPLEYADO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN TALIWA SA NASINATI NGA COVID19 PANDEMIC
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