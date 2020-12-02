TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY DECEMBER 2, 2020
Dec 2nd, 2020 by headlines
*11 ANG NADUGANG NGA AKTIBONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL KAGAHAPONG ADLAWA BUSAN MIKABAT NA SA 144 ANG KONPIRMADONG MAY COVID SULOD LANG SA LIMA KA ADLAW
*STRIKTOHON PAGBALIK SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG PAGGAWAS GAWAS SA MGA SENIOR CITIZEN UG MENOR DE EDAD SAMTANG NASINATI ANG PAGBALIK OG SAKA SA CORONAVIRUS DISEASE
*NAKATALA ANG LUNGSOD SA LILA OG IKADUHANG LOCAL TRANSMISSION HUMAN NAGPOSITIBO USAB SA COVID-19 ANG AMAHAN SA 9 KA BUWANG BATA SA BARANGAY NAGSULAY
*BAHINON OG KA DUHA ANG MISA SA MGA SIMBAHANG KATOLIKO DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL NGA MAO ANG ALAS 4 SA KAADLAWON UG ALAS 8 SA GABII ALANG SA SIMBANG GABI O MISA DE GALLO SA PAGSUGAT SA PASKO SAMTANG NAGPADAYON ANG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE PANDEMIC
*GIAPROBAHAN SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET KANTIDAD OG KAPIN P42 MILYONES PARA SA COLLECTIVE NEGOTIATION AGREEMENT INCENTIVES SA KWALIPIKADONG OPISYAL UG KAWANI SA KAPITOLYO
*NASUBO ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN UG MIHATAG OG TRIBUTE NILA NI ANHING BOKAL BOBONG YAP UG EXEQUIEL MADRIÑAN JR
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