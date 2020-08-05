TODAYS TOP NEWS WEDNESDAY AUGUST 5, 2020
Aug 5th, 2020 by headlines
* GOV. ART YAP CALLS THE ATTENTION OF UBAY MAYOR COSTAN REYES AFTER PASSING BY MOTORISTS WITHOUT HELMETS, BACKRIDING OF NON-COUPLES AND HABAL-HABAL OPERATIONS
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* PADAYONG MAKALATAS SA NATIONAL HIGHWAY ANG MGA TRICYCLE HUMAN GIPAUBSAN NGADTO SA 40 KILOMETERS PER HOUR ANG DAGAN SA MGA SAKYANAN NGA MAHIMONG MOAGI SA MGA NATIONAL HIGHWAY
* TANANG BOMBERO SA BOHOL IPAUBOS SA COVID TEST
* PADAYONG GIMONITOR ANG PITO KA AKTIBONG KASO SA COMMUNITY TRANSMISSION DINHI SA BOHOL
* TEMPORARYONG GISIRAD-AN ANG HIMONTAGON HILLS SA LOAY TUNGOD SA GAKATAG NGA MGA BASURA
* DUNA NA SAY LAING PATAYNG LAWAS NGA DUNAAY SAMAD-PINUSILAN NGA NAPALGAN SA LUNGSOD SA BUENAVISTA
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