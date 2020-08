*PEOPLE ARE ONLY ENCOURAGED TO WEAR FACE SHIELDS WHEN IN PUBLIC PLACES, ACCORDING TO THE CITY GOVERNMENT OF TAGBILARAN CITY; WHILE THE BOHOL IATF CLARIFIES

*THAT THE WEARING OF FACE SHIELDS IN PASSENGER VEHICLES IS MANDATED BY THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

*MI-ABOT NA OG 15 KA MGA RESIDENTE SA ISLA SA MALINGIN SA LUNGSOD SA BIEN UNIDO ANG NATAKDAN OG CORONAVIRUS DISEASE HUMAN NGA DUNAY PAY NADUGANG RESULTA SA GIPAHIGAYONG CONTACT TRACING

*GIAPROBAHAN NA SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN ANG ORDINANSA NGA NAGLATID SA BAYRONON SA PCR TEST UG ANG MGA PAMAAGI SA NEW NORMAL SA TURISMO

*NAA PA SA MGA 26 KA LIBO KA MGA TINUN-AN SA PRIBADO OG PAMPUBLIKONG TUNGHAAN SA LALAWIGAN SA BOHOL ANG WALA PA MAKA-ENROL ALANG SA SUBLING PAG-ABLI SA KLASE

*PADAYON GIHAPON ANG ENROLLMENT SA MGA PAMPUBLIKONG TUNGHAAN

*PADAYON GIHAPON ANG PAGTUTOK SA KAMPANYA BATOK SA ILEGAL NGA DROGAS TALIWA SA COVID PANDEMIC

*NALANDIG SA TAMBALANAN ANG USA KA 4 ANYOS NGA BATANG LALAKI HUMAN NAKA-ANGKON OG SAMAD PINUSILAN SA NAHITABONG PAGPAMUSIL SA LUNGSOD SA PRES. CARLOS P. GARCIA ADLAW NGA LUNES

