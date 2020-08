* GOV. ART YAP REMINDS THE PEOPLE TO TAKE SERIOUSLY, THE MINIMUM HEALTH STANDARDS AS HE POINTED OUT THAT EVEN IF BOHOL ALREADY HAS PCR LABS, THE TOTAL BED CAPACITY OF HOSPITALS IS NOT ENOUGH IF EVERYBODY GETS INFECTED WITH COVID

* GOV. ART YAP TURNS OVER P1-MILLION CHECK TO MAYOR HILARIO TOCMO FOR THE WATER PROJECT OF CORELLA

————————————————————————-

* MIHANGYO SI CONGRESSMAN ARIS AUMENTADO SA DOH NGA BUTANGAN OG PCR MACHINE ANG DON EMILIO DEL VALLE HOSPITAL SA LUNGSOD SA UBAY ARON MADALI ANG RESULTA SA SWAB TEST SA MGA PASYENTE SA COVID SA AMIHANANG BAHIN SA BOHOL

* NIABOT NA SA 97 PORSYENTO ANG MGA TINUN-AN NGA NAGPATALA SA PROBINSYA SA BOHOL SAMTANG NAGKADUOL ANG PAG-ABLI SA KLASE KARONG AGUSTO 24

* HAYAN MASILUTAN ANG MAG CANVASSERS SA MGA VANS-FOR-HIRE NGA NAA MAGHUWAT OG MGA PASAHERO SA INTEGRATED BUS TERMINAL SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN HUMAN GISUMBONG SA TIGDUMALA SA BUS TERMINAL NGA SI INDAY INTING ANG MGA KALAPASAN NGADTO SA MGA KADAGKUAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* PIPILA KA MGA DOCTOR SA DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA UBAY ANG GIPANGKAPOY NA KAY KUWANG SA MGA DOCTOR UG NURSES LABINA NGA NAGKADAGHAN ANG MGA PASYENTE KARON NGA PANAHON SA PANDEMYA DALA SA COVID 19, GIPAABOT PA ANG RESULTA SA SWAB TEST SA 322 KA MGA KAWANI SA DON EMILIO DEL VALLE HOSPITAL

* ANAA PA SA 7,120 KA LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS ANG GIPAABOT NGA MAMAULI DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL GIKAN SA NAGKADAIYANG LUGAR SA PILIPINAS KARONG PANAHON SA COVID19 PANDEMIC

* PISIKAL NGA NANGULO SI BISE GOBERNADOR RENE RELAMPAGOS SA SESYON SA SANGGUNIANG PANLALAWIGAN, UG NAGPASALAMAT SA MGA OPISYALES NGA MAAYO ANG PAGDUMALA SA PROBINSIYA SA PAKIGBATOK SA COVID 19

* NAKASAKMIT ANG KAPULISAN SA CENTRAL VISAYAS OG KANTIDAD SA TUNGA SA BILYON KA PESOS NGA ILLEGAL NGA DRUGAS BISAN COMMUNITY QUARANTINE TUNGOD

