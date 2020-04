* CAPITOL IS BENT TO EXTEND THE COMMUNITY QUARANTINE

* CELEBRATING FIESTA MIGHT BE DIFFERENT THIS TIME AS BOHOLANOS ARE RESIDENTS ARE REQUESTED TO KEEP IT JUST WITHIN THE FAMILY TO AVOID A GATHERING OF LARGE NUMBER IN COMPLIANCE WITH THE ORDER ON SOCIAL DISTANCING

* MAS DAGHANG MGA BOL-ANON ANG GUSTO NGA LUGWAYAN ANG COMMUNITY QUARANTINE SA BOHOL

* DUNAY PAY NADUGANG NGA UNOM KA TAWO NGA NASIKOP TUNGOD SA PAGSUPAK SA GIPATUMAN NGA COMMUNITY QUARANTINE PINAAGI SA PAGPUGOS OG LAWIG GIKAN SA CEBU PADUNG SA BOHOL

* NADAKPAN SA MGA SAKOP SA NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION (NBI) BOHOL ANG USA KA ONLINE SELLER NGA NAGBALIGYA OG OVERPRICE NGA FACEMASK

* GIHINGUSGAN KARON SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE SA BOHOL ANG PAGDASIG SA KATAWHAN NGA MANANOM SA ILANG NATARAN, SAMTANG DAGHAN ANG NATANGGONG SA TAGSA TAGSA KA MGA PANIMALAY TUNGOD SA NAGPADAYONG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* IHATUD NA KARONG ADLAWA SA KABARANGAYAN DINHI SA SYUDAD SA TAGBILARAN ANG SOCIAL AMELIORATION PROGRAM (SAP) FORM NGA MAOY PIRMAHAN SA MGA BENEPISYARYO SA PINANSYAL NGA HINABANG SA GOBYERNO

