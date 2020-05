* COURT DECISION IS CLEAR THAT FORMER BARANGAY KAGAWAD BATCHOY ALBA WAS CONVICTED AS HE PLEAD GUILTY OF THE DRUG CHARGES FOR A LESSER OFFENSE UNDER THE PLEA BARGAINING AGREEMENT AND HAS RECENTLY BEEN RELEASED FROM PRISON UNDER RECOGNIZANCE OF TWO RESPECTED OFFICIALS WHICH MEANS THAT HE IS OUT ON BAIL BUT THE RECOGNIZANCE TAKES PLACE FOR CASH AS HIS BAIL AND THIS MEANS HE IS NOT TOTALLY FREE TO MOVE AROUND LIKE A FREE MAN; AND FURTHER, SINCE HE WAS ALREADY CONVICTED, HE IS ALSO APPLYING FOR PROBATION WHICH IS STILL PENDING

* LEAGUE OF PROVINCES OF THE PHILIPPINES APPROVES GOV. ART YAP’S RESOLUTION, CALLING THE CENTRAL BANK TO ALLOW ALL DEBTORS TO EXERCISE THE OPTION FOR RESTRUCTURING THEIR LOANS WITHOUT PENALTIES OR SURCHARGES THAT MAY BE IMPOSED AGAINST THEM FOR SO CHOOSING TO RESTRUCTURE THEIR LOANS

* GIBUTYAG NI ASSISTANT PROVINCIAL HEALTH OFFICER DR. YUL LOPEZ NGA MEDYO LISOD PA SA PAGKAKARON NGA MAHITABO ANG PLANO NGA HIMOONG COVID19 TESTING CENTER ANG GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL (GCGMH) SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* DUNA NAY 48 KA MGA BOL-ANONG OFW GIKAN SA MANILA NGA NAHIDANGAT SA BOHOL

* MIPASALIG ANG KAPULISAN NGA IPATUMAN ANG HUGOT NGA PAGBANTAY SA MGA GI-KWARINTINANG OFW

* GISIGURO SA MGA BOL-ANONG OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA STRANDED KARON SA CEBU NGA HUGOT SILANG MISUNOD SA MGA PROTOCOL NGA GIPATUMAN SA DEPARTMENT OF HEALTH SA DI PA SILA MO-ULI SA BOHOL

* NAKADAWAT OG MGA PROTECTIVE EQUIPMENTS (PPES) ALANG SA MGA MEDICAL FRONTLINERS ANG GOV. CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL SA TAGBILARAN CITY UG DON EMILIO DEL VALLE MEMORIAL HOSPITAL SA UBAY GIKAN SA TZU CHI INTERNATIONAL MEDICAL ASSOCIATION

