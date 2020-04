* PROVINCIAL GOVERNMENT LAUNCHES KADIWA PROGRAM WITH DAUIS TAKING THE FIRST ROUND AS THE GOVERNOR TARGETS TO MAKE IT DONE PER TOWN

* SOLAR ENERGY EYED TO POWER PUMPING UNITS OF THE WATERWORKS IN BARANGAYS

* GILUWAGYAN NGADTO NA SA ABRIL 17, BIYERNES, IMBES KUTOB RA KARONG ADLAW ANG DEADLINE ALANG SA MGA BOL-ANONG NATANGGONG KARON SA LAING MGA LALAWIGAN NGA MOSANG-AT SA ILANG MGA HANGYO NGA MAKADAWAT OG AYUDA GIKAN SA KAGAMHANANG PROBINSYAL

* MAS DAGHANG MGA NANIMUYO KARON DINHI SA BOHOL, ILABI NA ANG MGA KAPITAN SA BARANGAY UG MGA MAYOR ANG DILI GUSTO NGA PAPAULION DIHA DIHA DAYON ANG MGA BOL-ANONG NATANGGONG SA LAING MGA LALAWIGAN

* DILI MOHATAG OG KONSIDERASYON ANG KAPOLISAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN SA PAGPATUMAN SA NO BACKRIDE POLICY ISIP KABAHIN SA SOCIAL DISTANCING BATOK SA COVID19

* DUL-AN NA SA USA KA MILYON KA PESOS ANG NAHATAG NGA AYUDA SA PROBINSIYA NGADTO SA MGA BOL-ANONG NATANGGONG SA NAGKALAIN-LAING PROBINSIYA, UG 52 NA KA MGA VALIDATORS ANG GIPALIHOK ARON MAPASPAS ANG PAGSIHA SA MGA NASTRANDED NGA BOL-ANON

* MAHIMO GIHAPON NGA HIMOON ANG GRADUATION CEREMONY SA MGA TUNGHAAN HUMAN SA COMMUNITY QUARANTINE, SUMALA SA DEPED

* DUNAY LIBRENG KASAKYAN NGA IDALIT ANG SYUDAD SA TAGBILARAN ALANG NIADTONG MGA TAGA LUNGSOD NGA NA-STRANDED SA SYUDAD SA TAGBILARAN UG GUSTONG MANGULI

