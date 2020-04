* CAPITOL CREATES OFFSHORE BOHOLANOS COORDINATING TEAM FACEBOOK PAGE TO REACH OUT TO BOHOLANOS STRANDED IN OTHER PROVINCES SO THAT ASSISTANCE CAN BE FACILITATED TO THOSE WHO NEED IT, WHILE THE REGIONAL OFFICE OF DSWD TAKES CHARGE OF BOHOLANOS STRANDED IN CEBU

* CAPITOL STUDIES THE POSSIBILITY OF TAPPING RESORTS THAT HAVE SPEEDBOATS TO RUN AFTER PUMPBOATS WHO SMUGGLE BOHOLANOS WHO ARE STRANDED IN CEBU IN VIOLATION OF THE NO-SAIL POLICY OF THE COAST GUARD

—————————————————————————

* GIBARUGAN SA LTO-BOHOL ANG PAGDILI NGA DUNAY BACKRIDER ANG MGA MAGMANEHO OG MOTORSIKLO

* NANAWAGAN SI BUENAVISTA MAYOR DAVE DUALLO NGADTO SA MGA MAYOR SA LALAWIGAN SA SUGBO ILABI NA SA MGA SYUDAD NGA HATAGAN OG PATAS NGA PAGTAGAD ANG MGA BOL-ANONG WA MAKA-ULI OG NATANGGONG SA SUGBO TUNGOD SA COMMUNITY QUARANTINE TALIWA SA PADAYONG HULGA SA COVID19

* PADAYON ANG SERBISYO SA MGA PANGPUBLIKONG SAKYANAN BISAN LIMITADO NALANG ANG MASAKAY NGA PASAHERO TUNGOD SA SOCIAL DISTANCING ARON MALIKAYAN ANG PAGKUYANAP SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19)

* LUWAS RA ANG NAGMANEHO SA DUHA KA PRIBADONG SAKYANAN NGA NAGKABANGGA DIDTO SA LUNGSOD SA CORTES

* GIMUGNA SA KAPITOLYO ANG PROVINCIAL EMERGENCY MANAGEMENT ADMINISTRATION (PEMA) ARON MAS MAPANGUSGAN PA ANG PAGBANTAY SA BOHOL BATOK COVID 19

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics