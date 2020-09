* COVID-19 PANDEMIC HAS IMPROVED THE PARTNERSHIP OF THE PRIVATE SECTOR AND THE GOVERNMENT, ACCORDING TO THE TOURISM STAKEHOLDERS

* DTI-BOHOL ORGANIZES A FOUR-DAY VALUE CHAIN PLANNING WORKSHOP TO COME UP WITH STRATEGIES TO REINVIGORATE BOHOL TOURISM

————————————————————————-

* COVID-FREE NA ANG ISLA SA MALINGIN NGA NAHIMO SAD NGA USA SA MGA HOT SPOTS SA OUTBREAK SA COMMUNITY TRANSMISSIONS SA COVID KARONG BAG-O

* I-SWAB TEST ANG MGA DUNAY SINTOMAS SA MGA ISLA NGA SILINGAN SA GUINDACPAN UG MALINGIN

* GITATAW SA KAPITOLYO NGA PARA SA DISASTER RELIEF OPERATIONS ANG KANTIDAD SA 8.9 MILYONES KA PESOS NGA BUGAS NGA GIKUMPRA SA KAPITOLYO UG DILI LANG ALANG SA SEKTOR SA TURISMO NGA NAAPEKTUHAN SA PANDEMYA TUNGOD SA COVID-19

* MOKABAT SA HALOS P200K PESOS NGA KANTIDAD SA SHABU ANG NASAKMIT SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA PANGLAO GIKAN SA DUHA KA MGA SUSPEK SA PAGPAYUHOT OG SHABU

* MIRESBAK SI GOBERNADOR ART YAP SA BANAT SA MGA KONTRA SA POLITIKA BAHIN SA ISYU NGA WA PAY NADAWAT NGA HINABANG GIKAN SA KAPITOLYO ANG MGA MAMUMUO SA TURISMO NGA NAWAD-AG TRABAHO KARONG PANAHUNA TUNGOD SA COVID-19

* LAING BATCH SA MGA KANHI SAKOP SA REBELDENG NEW PEOPLES ARMY KON NPA KINSA PULOS MIBALIK SA SABAKAN SA GOBYERNO ANG NAHATAGAN OG LIVELIHOOD STARTER KITS SA GOBYERNO PINAAGI SA DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI) UG PHILIPPINE ARMY INABAGAN SA PANGAMHANANG PROBISYAL

* GIPASAKAAN NA’G KASO ANG USA KA BARANGAY KAPITAN UG 9 PA SA IYANG KAUBANG MGA SABONGERONG KINSA GISIKOP SA KAPOLISAN HUMAN NASAKPANG NAGTIGBAKAY

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics