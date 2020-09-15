TODAYS TOP NEWS TUESDAY SEPTEMBER 15, 2020
Sep 15th, 2020 by headlines
* 10 MORE CASES ADDED TO THE BOHOL COVID RECORD, 7 OF THEM ARE LOCALLY STRANDED INDIVIDUALS WHO ARE UNDERGOING QUARANTINE IN THEIR RESPECTIVE MUNICIPAL FACILITIES
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* NANGHINAOT ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA PANGLAO NGA MAHATAGAN OG KONSIDERASYON SA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION (DOTR) ANG HANGYO NGA ABLIHAN NA ANG BOHOL PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT ALANG SA MGA COMMERCIAL FLIGHTS
* PAIGO PA ANG MGA GIDAGHANON SA MGA FRONTLINERS NGA MOBANTAY SA MGA KASO SA COVID-19, UG KONTROLADO PA GIHAPON SA BOHOL IATF ANG PAGDUMALA SA 38 KA ACTIVE CASES
* WALAY PAY PLANO ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA LILA NGA ABLIHAN PAG-BALIK ANG ATRAKSYON SA TURISMO NGA MAO ANG WHALE SHARK WATCHING.
* GIPAMAHAYAG NI KONGRESISTA EDGAR CHATTO NGA DAKO’G EPEKTO SA PROBINSIYA ANG PAGHINAY SA MONEY REMITTANCES GUMIKAN SA PAGPANGULI NA DINHI SA MGA BOL-ANONG OFWs TUNGOD KAY NAWAD-A’G MGA TRABAHO GUMIKAN SA PANDEMIC
* LIMA NA KA PAMILYA NATUKORAN OG PANIMAY SA LUNGSOD SA LOAY PINAAGI SA PROGRAMA SA LOKAL NGA KAGAMHANAN NGA BALAY TINABANGAY SA LOAY
* MIHANGYO ANG MGA TOURIST VAN DRIVERS NGA TUGOTANG MAKAPAMASAHERO TUNGOD SA PAGKAWALA SA ILANG PANGINABUHIAN KARONG PANAHON SA PANDEMYA SAMTANG MIPASALIG SI KONGRESISTA EDGAR CHATTO NGA MOTABANG OG HANGYO SA LTFRB NGA MAKAPAMASAHERO ANG MGA TOURIST VAN DRIVERS
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