* BOHOL’S COVID RECORD NOW REACHES 213 WHERE THE ACTIVE CASES ARE 94, THE RECOVERIES- -111, WHILE THE NUMBER OF DEATHS REMAINS 8

* GOVERNOR ART YAP’S PRESENTATION OF THE BOHOL BUBBLE GETS APPRECIATION FROM THE PCCI TOURISM COMMITTEE

* GIPAMAHAYAG SA KAPITAN SA ISLA SA MALINGIN, BIEN UNIDO NGA NAGKINAHANGLAN SILA OG DAGHANG MGA PULIS UG ARMY PARA MOBADLONG SA MGA GAHI’G ULO

* GI-PULL OUT ANG MGA SUNDALO SA ISLA SA MALINGIN TUNGOD SA PAGPAMUSIL SA USA KA SUNDALO NGA GIKAMATAY SA KANHI SAKOP SA PC; UG NASAYRAN PA NGA ANG SUNDALONG NAKAPATAY HUBOG SAMTANG NAG-DUTY

* NAGLISUD ANG MGA HEALTH PERSONNEL NGA GIPADALA NGADTO SA KAISLAHAN SA SEGUNDO DISTRITO NGA NAGPAHIGAYON SA PAGKUHA OG SWAB TUNGOD KAY MOSUKOL UG DILI MO-KOOPERAR ANG MGA TAWO

* GITAHOD NI GOBERNADOR ART YAP ANG DESISYON SA CAAP NGA DI PA UNA ABLIHAN ANG BOHOL-PANGLAO INTERNATIONAL AIRPORT ALANG SA COMMERCIAL FLIGHTS TUNGOD KAY NAKASABOT ANG GOBERNADOR NGA KINAHANGLANG TUN-AN PA OG MAAYO ANG PAGBALIK SA COMMERCIAL FLIGHTS PARA SA MGA BISITA ARON DILI MASUSAMA ANG BOHOL SA UBANG NASUD O LUGAR NGA DUNAY SUBLING PAGSIPA SA KASO SA COVID19 SA DIHANG GI-ABLIHAN OG BALIK ANG TURISMO

* BALIK NA ANG VOTERS’ REGISTRATION SUGOD KARONG ADLAWA, SEPT. 1, UG ANG COMELEC FORM MAKUHA ONLINE

* GIPAMAHAYAG SA HEPE SA KAPULISAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA DAGHAN GIHAPONG MGA MASINUPAKON SA CURFEW DINHI SA SYUDAD

