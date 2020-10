* GOV. ART YAP CONTINUES TO LOBBY FOR A LOWER INTEREST RATE BEING OFFERED BY THE SB CORPORATION AT 3.2 PERCENT PER ANNUM TO HELP THE TRANSPORT AND TOURISM ENTERPRISES THAT ARE AFFECTED BY THE PANDEMIC

* GOV. ART YAP WANTS THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT (MSMED) COUNCIL TO FOCUS ON IMPROVING LOCAL FOOD PRODUCTS, AS WELL AS ON ESTABLISHING AN AGRO-INDUSTRIAL ZONE IN BOHOL AND HELPING MSMES IN BRANDING AND PACKAGING OF BOHOL FOOD PRODUCTS

* HAPSAY ANG PAGBUKAS SA KLASE DINHI SA BOHOL UBOS SA MGA BAG-ONG PAMAAGI NGA DISTANCE LEARNING TALIWA SA HULGA SA COVID-19, SUMALA SA DEPED

* GIANGKON SA DEPED NGA KUWANG KAAYO ANG ILANG PONDO PARA SA MGA LEARNING PRINTED MATERIALS MAONG ANG GIGAMIT NILA KARON MAO ANG PONDO GIKAN SA MGA MOOE, SPECIAL EDUCATION FUND(SEF) GIKAN SA MGA LOCAL GOVERNMENT UNITS, PONDO GIKAN SA NASUDNONG KAGAMHANAN UG GIKAN SA MGA STAKEHOLDERS PINAAGI SA GIHIMONG BRIGADA ESKWELA

* GITUGOTAN SA DEPED ANG MGA TINUN-AN NGA NAGPUYO DUOL SA MGA TUNGHAAN NGA MAKA-ADTO SA MGA TUNGHAAN ARON MOKUHA SA MGA MODULES O MANGUTANA SA MGA MAGTUTUDLO

* NADUGANGAN PA ANG MGA ACTIVE CASES SA COVID SA LUNGSOD SA TUBIGON NGA MAO KARON ANG SENTRO SA COMMUNITY TRANSMISSIONS SA COVID-19

* NEGATIBO SA COVID-19 ANG NAMATAY’NG SARI PATIENT SA LILA

* BUOT SA PIPILA KA MGA OPISYAL SA LUNGSOD SA CARMEN NGA MAKABATON OG LOKAL NGA BALAUD SA PAGPATUMAN SA EXECUTIVE ORDER NI PRESIDENTE RODRIGO DUTERTE NGA FREEDOM OF INFORMATION BISAN DUNA NAY PROVINCIAL ORDINANCE SA FOI NGA NAPALABANG SA MIAGING SANGGUNIANG PANLALAWIGAN PINAAGI NI KANHI BOKAL TOMAS ABAPO JR.

* MITANYAG ANG USA KA GERMAN ORGANIZATION NGA MOHATAG OG TABANG SA MGA MANANAGAT SA SYUDAD SA TAGBILARAN ALANG SA PAGPALAMBO PA OG PAGPALAHUTAY SA PANGINABUHIAN NIADTONG MGA PAMILYA NGA NAGSALIG LANG SA PAGPANAGAT

