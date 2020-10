*PROVINCIAL LEGAL OFFICER NILO AHAT POINTS OUT THAT THE POLICE PROVINCIAL DIRECTOR’S CONFUSION ON WHAT LAWS OR ISSUANCES TO APPLY ON THE ALLEGED VIOLATIONS OF PANGLAO MAYOR NILA MONTERO AND 15 OTHERS IN THE CONTROVERSIAL CEBU TRIP WAS ONLY A PERCEIVED CONFUSION BECAUSE OF THE POLICE PROVINCIAL DIRECTOR’S WRONG INTERPRETATION OF THE LAW

*RECORDS AT THE BIATF CLARIFY THAT THERE HAS BEEN NO DELAYING TACTICS IN THE INVESTIGATION ON MONTERO’S TRIP TO CEBU AND BACK AND; CONTRARY TO REPORTS IN SOCIAL MEDIA, THE GOVERNOR HAS ACTUALLY ACTED UPON THE ISSUE

………….

*NAKAANI OG MGA PAGDAYEG ANG MGA BOL-ANONG MISS UNIVERSE PHILIPPINES 3RD RUNNER UP NGA SI PAULINE AMELINCKX BISAN OG WALA MASUNGKIT ANG KORONA, SAMTANG NAGPLANO ANG LGU-TUBIGON MOHIMO OG PARADA PARA KANG AMELINCKX

*KASAMTANGANG GIPAHIGAYON ANG VESSEL SAFETY ENFORCEMENT INSPECTION SA MGA SAKOP SA PHILIPPINE COAST GUARD STATION EASTERN BOHOL NGADTO SA USA KA BARKO NGA NAGKA PROBLEMA SAMTANG NAGLAWIG HUMAN GIHAPAK OG DAGKONG BAWOD PASADO ALAS 2 SA PALIS ADLAWNG DOMINGO

*PADAYONG GI-IMBESTIGAHAN SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA PANGLAO KABAHIN SA KAMATAYON SA USA KA LANGYAW NGA GIKATAHUNG NAMATAY HUMAN MATUD PA GI-ALEGAR NGA GIHILUAN SA LIVE-IN PARTNER NIINI NGA NAHITABO NIADTONG BYERNES SA KAADLAWON SA LUNGSOD SA PANGLAO

*NAGTIGOM ANG MGA PORT STAKEHOLDERS ALANG SA MAS HAPSAY NGA PAGSULOD UG PAGGAWAS SA MGA PASAHERO SA MGA “SWEEPER TRIP” SA MGA BARKO

*USA KA BARANGAY KAGAWAD ANG NAKABSAN SA KINABUHI SAMTANG USA ANG GRABE ANG KAHIMTANG HUMAN SA DISGRASYA NGA NAHITABO DIDTO SA CORELLA

*HUMAN SA PAGTUKI SA BOHOL IATF SA GIINGONG KALAPASAN SA MAYOR SA PANGLAO SA LAGDA SA COMMUNITY QUARANTINE, NADUGANGAN ANG MGA PAGSAWAY NGA NAANI SA MAYOR SA PANGLAO TUNGOD SA PAGPAMAHAYAG NGA DEMOLITION JOB ANG GIHIMONG PAG-IMBESTIGA SANGLIT ANG IYA RA MAN SAB NGA BINUHATAN ANG NAKAINGON NGA MAO ANG PAGBYAHE NGADTO SA CEBU UG PAGBALIK DINHI NGA WA MOSUBAY SA MGA LAGDA

*MIABOT NA SA NAPULO ANG IHAP SA MGA TAWO NGA NAMATAY GUMIKAN SA COVID-19, UG ANG DUHA NGA BAG-ONG NADUGANG NAGGIKAN SA UBAY UG CORELLA

*NAKATALA OG DAKONG IHAP SA COMMUNITY TRANSMISSION SA CORONAVIRUS DISEASE (COVID19) ANG LUNGSOD SA SIERRA BULLONES SA PINAKA-UNANG HIGAYON

Link back to: Live Radio Recorded Broadcast Hot Topics