TODAYS TOP NEWS TUESDAY OCTOBER 20, 2020
Oct 20th, 2020 by headlines
*GIPAMAHAYAG NI PROVINCIAL ADMINISTRATOR KATHYRIN PIOQUINTO NGA ANG ISLA SA PANGLAO ANG UNAHON OG ABLI’G BALIK ALANG SA MGA TURISTA GIKAN SA LAING LUGAR SA TUNGA-TUNGA SA NOBYEMBRE SAMTANG PADAYON PANG GIHIPNO SA KAGAMHANANG PROBINSIYAL ANG MGA PROTOCOL ALANG SA PAGBUKAS OG BALIK SA TURISMO
*MIDUSO OG BALAUDNON SI KONSEHAL ELIEZER BORJA NGA MAG-BAN ANG VIDEOKE SA MGA ADLAW NGA TINGKLASE UG TINGTRABAHO ARON DILI MADISTURBO ANG MGA NAG-ONLINE CLASSES UG MGA NAG-WORK FROM HOME
*GIKONPIRMAR NI DR. YUL LOPEZ NGA NAHUNONG ANG OPERASYON SA PCR CONTAINERIZED LABORATORY GUMIKAN KAY NAHUTDAN OG REAGENTS ANG PCR MACHINE
*UPAT NALANG ANG NAGPABILIN NGA AKTIBONG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE SA LUNGSOD SA TUBIGON HUMAN NGA SAGUNSON ANG NATALANG RECOVER SA MILABAY NGA SEMANA
*NEGATIBO SA COVID ANG 68 KA MGA CLOSE CONTACT SA NAGPOSITIBO SA COVID NGA EMPLEYADO SA MUNISIPYO SA SAGBAYAN, MUNISIPYO BALIK NA SA NORMAL ANG OPERASYON
*TULO NALANG KA MGA HEALTH CARE WORKERS ANG NALAKIP SA MGA ACTIVE CASES SA COVID SA BOHOL
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