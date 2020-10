TODAYS TOP NEWS MONDAY OCTOBER 19, 2020: * CITY RESIDENTS ARE WORRIED ON AREAS IN THE CITY WHICH EASILY GET FLOODED DURING HEAVY RAINS AS CITY HALL APPROPRIATES P27 MILLION TO SOLVE THE FLOODING PROBLEM IN CERTAIN PARTS IN TAGBLARAN CITY* A CITY COUNCILOR HAS SPONSORED AN ORDINANCE TO BAN THE OPERATION OF VIDEOKE WITHIN TAGBUILARAN CITY TO MINIMIZE NOISE POLLUTION* DAILY MASSES ARE OFFICIATED AT THE DAMPAS CATHOLIC CEMETERY EVERY 6 IN THE EVENING IN LIUE OF THE CLOSURE OF THE CENMETERIES DURING THE OBSERVANCE OF ALL SIANTS DAY AND ALL SOULS DAY-------------------------------------------------------------------------* NAGKAHIUSA NA SA PONDUK SA MAJORITY BLOC SA CONGRESO SI REP. ARIS AUMENTADO UG REP. EDGAR CHATTO SAMTANG MIISA SA MGA POISIBIIDAD NGA BASIN MAGKUYOG NING DUHA SA USA KA PARTIDO SA UMAABOT NGA PINILAY SA 2022* PULO KA BAGONG KASO SA CORONA VIRUS 19 ANG GIKATAHO BISAN PA NGA MIKONHOD DA ANG LISTAHAN SA MGA NAIBIKTIMA SA COVID DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL* DAPAT SAKAHAN UG BUDGET ANG DEPARTMENT OF EDUCATION , KINI ANG GI LOBBYNI REP. EDGAR CHATTO DIDTO SA CONGRESO NING TUIGA.