* GOV. ART YAP CONTINUES TO EXPLAIN HOW THE BOHOL FAMILY CARD WORKS AS A CONTACT TRACING CARD PER FAMILY DURING DISTRIBUTION OF RICE IN BUENAVISTA AND CLARIN YESTERDAY WHERE THE GOVERNOR ALSO TURNS OVER A CHECK WORTH P1 MILLION TO MAYOR DAVE DUALLO FOR THE WATERWORKS PROJECT OF BUENAVISTA

* GOV. ART YAP AND DTI-BOHOL TEAM DISTRIBUTE LIVELIHOOD KITS TO SMALL-TIME ENTREPRENEURS AND FACE SHIELDS IN THE TOWNS OF BUENAVISTA AND CLARIN

* GIAWHAG NI GOBERNADOR ART YAP ANG SANGGUNIANG PANLALAWIGAN NGA AMENDAHAN ANG PROVINCIAL ORDINANCE 2020-007 ARON DI NA ILATID SA ORDINANSA ANG CURFEW TIBOOK BOHOL UG IBUTANG SA TONO SA ORDINANSA NGA ANG MGA MAYOR NA ANG MAGBUOT KABAHIN SA CURFEW SA ILANG TAGSA-TAGSA KA LUNGSOD O DAKBAYAN KARON NGA PILA NA KA BUWAN NGA UBOS SA MGCQ ANG BOHOL

* PADAYON NGA MIKUNHOD ANG KASO SA CORONAVIRUS DISEASE SA LALAWIGAN SA BOHOL ILABI NA SA MGA LUNGSOD NGA NGA NAGSILBI NGA SENTRO SA MAONG BALATIAN

* SA TULO KA KONGRESISTA SA BOHOL, BUGTONG SI KONG.ARIS AUMENTADO LANG ANG MIAPIL SA BOTOHAY KARONG ADLAWA SA PAGPILI KANG MARINDUQUE REP. LORD ALLAN VELASCO ISIP BAG-ONG HOUSE SPEAKER PULI NI TAGUIG REP. ALAN PETER CAYETANO ATOL SA SESYON SA KAGAHAPON MGA KONGRESISTA SA CELEBRITY SPORTS

* DUNA NAY BAG-ONG HOUSE SPEAKER ANG KAMARA DE REPRESENTANTE HUMAN SA GIPAHIGAYONG BOTOHAY KAGAHAPONG ADLAWA

* MIABOT SA 15 KA PAMILYA SA UPTOWN PHASE 3 SA BARANGAY TIPTIP ANG MIHIKLING TUNGOD SA PAGSAKA SA TUBIG-BAHA GUMIKAN SA KUSOG NGA UWAN

* GILUSAD ANG USA KA ONLINE SIGNATURE CAMPAIGN ARON AWHAGON ANG LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA ALBURQUERQUE UG DENR NGA HUNONGON ANG PROYEKTO SA SANTA FE BEACH DEVELOPMENT SA KABALAKA NGA MADAUT ANG BAKHAWAN SA BOHOL

* GITAKDANG PASIDUNGGAN INTERNATIONAL AWARD ANG BOL-ANONG COAST GUARD NGA SI BARAJAN TUNGOD SA PAGLUWAS SA MGA PASAHERO SA NALUNOD NGA BARKONG M/V SIARGAO PRINCESS

* PATAY ANG USA KA 65 ANYOS NGA LALAKI HUMAN NADASMAGAN OG V-HIRE DIDTO SA LUNGSOD SA CORTES

