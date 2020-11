*OPSWD CLARIFIES THAT THE ALLEGED SPOILED RICE UNCLAIMED BY SOME DISPLACED WORKERS IN TOURISM SECTOR IN LOBOC WERE ALREADY IN THE CARE OF LGU-LOBOC SINCE OCTOBER 16 AND THE THOSE ACTUALLY DISTRIBUTED ON THAT DAY TO DISPLACED WORKERS WHO CAME TO CLAIM THEM WERE IN GOOD QUALITY

*CAPITOL CLARIFIES THAT THE FUNDS SPENT FOR THE HOSTING OF PHITEX 2020 CAME FROM THE TOURISM PROMOTIONS BOARD

*PATAY ANG USA KA CONSTRUCTION WORKER HUMAN GI-SHOTGUN SA WA MAILHING MAMUMUNO SAMTANG NAGBAKTAS PADUNG MOULI SA BALAY NIINI DIDTO SA BARANGAY BANAHAO, LUNGSOD SA INABANGA

*DILI PUGNGAN OG MOBISITA SA BOHOL ANG MGA TURISTANG NAG-EDAD OG 15 ANYOS PAUBOS UG 65 ANYOS PATAAS NGA MOAPIL SA TOURISM BUBBLE

*GIPAMASANGIL NI LOBOC MAYOR LEON CALIPUSAN NGA BAHO NA ANG MGA BUGAS NGA IPANGHATAG UNTA SA MGA TRABAHANTE SA SEKTOR SA TURISMO NGA NAWAD-AN OG TRABAHO TUNGOD SA PANDEMIC

*GIKLARO SA LAND TRANSPORTATION FRANCHISING AND REGULATORY BOARD-7 NGA DILI PAGSAKA KONDILI STANDARDIZED KON GIPAREHO TANAN SA TIBUOK NASUD ANG PLETEHAN SA MGA PASAHERUANG SAKYANAN KARONG PANAHON SA PANDEMYA

*SA PINAKA-UWAHING DATUS NGA GIPAGAWAS NI DR. YUL LOPEZ SPOKESPERSON SA BOHOL INTER AGENCY TASK FORCE, MI-UBOS PA SA 38 ANG ACTIVE CASES SA COVID SA TIBOOK PROBINSYA

