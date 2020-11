TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 17, 2020: *TAGBILARAN CITY MAYOR BABA YAP SLAMS CRITICS WHO CLAIM TOURISTS ARE FAVORED OVER THOSE WHO WANT TO COME HOME, CONSIDERING THAT TOURISTS CANNOT BE SAID TO BE FAVORED IN THE CITY BECAUSE TAGBILARAN IS NOT PART OF THE TOURIST BUBBLE WHICH IS THE DESIGN OF THE GRADUAL REOPENING OF BOHOL TOURISM AND THE CITY CONTINUES TO ACCEPT RETURNING RESIDENTS AND THAT IT IS NOT THE OFFICIALS WHO INVENTED THE COVID-19 VIRUS BUT IT IS A GLOBAL PROBLEM............*DUNA NA SAY MOLUPYO SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN NGA NASIKOP ATUL SA BUY-BUST OPERATION DIDTO SA LUNGSOD SA PANGLAO*MOPAHIGAYON ANG DILG UG 15 KA AHENSIYA SA GOBYERNO OG “DAGYAWAN SA BARANGAY UG SERBISYO CARAVAN” DIDTO SA LUNGSOD SA ANTEQUERA KARONG ADLAWA*SA UNANG ADLAW SA PAGBUKAS OG BALIK SA TURISMO, WAY TURISTANG NANGABOT SA BOHOL GIKAN SA LAING LALAWIGAN, APAN KARONG UNANG SEMANA SA DISYEMBRE MANGABOT ANG MGA TAGA-TOURISM PROMOTIONS BOARD UBAN ANG PIPILA KA MGA TOUR OPERATORS GIKAN SA LAING LALAWIGAN*MIKUNHOD NA NGADTO SA 75 NALANG ANG ACTIVE CASES SA COVID-19 DINHI SA BOHOL*MAGTAGBO NA SAB ANG MGA MAYOR UGMA ARON HISGUTAN ANG BAG-ONG KAMANDUAN NI GOBERNADOR ART YAP NGA NAGHATAG NA PUD OG KAGAWASAN SA MGA MAYOR SA PAGDESISYON SA GILIBKAS NA SA PROBINSIYA NGA CURFEW UG UBANG HEATLH PROTOCOL*GIPALAPDAN SA PIPILA KA MGA GRUPO NGA NAGHATAG OG PAGTAGAD SA MENTAL HEALTH ISSUE ANG ILANG ADBOKASIYA NGA MAKATABANG SAMTANG DUNA PA GIHAPOY PIPILA NGA NATALANG MGA PANGHITABO SA HIKOG DINHI SA LALAWIGAN SA BOHOL