TODAYS TOP NEWS TUESDAY NOVEMBER 10, 2020
Nov 10th, 2020 by headlines
*LAING ISLA SA BIEN UNIDO, ANG BARANGAY MAOMAWAN NAKATALA OG 10 KA BAG-ONG KASO SA COVID-19 SAMTANG 10 KA SUNDALO SA TUBIGON ANG NEGATIBO NA SA VIRUS
*GIPAMAHAYAG NI KONGRESISTA ARIS AUMENTADO NGA DAGHANG MGA MAYOR NGA KAALYADO NI GOBERNADOR ART YAP ANG MIAGHAT KANIYA SA PAGDAGAN OG GOBERNADOR
*KAPIN USA KA GATUS KA MGA CASUAL NGA EMPLEYADO SA LOKAL NGA KAGAMHANAN SA LUNGSOD SA GARCIA HERNANDEZ ANG NAG BITBIT OG PLAKARDS OG NAG RALLY GAWAS SA MUNISIPYO NGA NANAWAGANG APRUBAHAN ANG SUPPLEMENTAL BUDGET KANTIDAD KAPIN 9 MILYONES PESOS
*PUBLIKO DAKO ANG PAGTUO NGA DILI MAWALA ANG VOTE BUYING SAMTANG COMELEC GIAWHAG NGA IPATUMAN GYUD ANG BALAOD BATOK SA PAGPAMALIT OG BOTO
*MOKABAT SA 33 KA MGA PROYEKTO SA IMPRASTRAKTURA SA LUNGSOD SA DIMIAO NGA GIBIYAAN OG WALA MA-IMPLEMENTAR SA KANHI NAUMUAN SA LUNGSOD
*NAPILI ANG LUNGSOD SA LOAY NGA APIL SA LAING 3 KA MGA LOCAL GOVERNMENT UNIT KON LGU SA TIBOOK PILIPINAS NGA GI-ILA SA DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT KON DSWD NATIONAL ISIP DSWD 2020 KNOWLEDGE FAIR ON THE BEST PRACTICES ON COVID 19 RESPONSE
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