* GOVERNOR ART YAP CLARIFIES THAT THE PROTOCOLS RELATING TO MEDICAL MATTERS IS DELEGATED TO THE DOCTORS AND THE DATA ON THE COVID CASES CAME FROM DOH, SO WHEN HE LEARNED ABOUT THAT THERE WERE TWO OFWs WHO TESTED POSITIVE IN THE PCR TEST, HE CONSULTED DOH-7 REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS IF HE COULD ALREADY ANNOUNCE THAT THERE WERE TWO WHO TESTED POSITIVE BUT DR. BERNADAS TOLD HIM THAT IT WAS NOT THE TIME TO ANNOUNCE IT YET BECAUSE THEY COULD NOT CONFIRM THE FINDINGS BECAUSE THEY STILL HAVE TO CONDUCT RAPID TESTS ON THEM; BUT THE DOH TRACKER REFLECTED THE DATA

* REPATRIATION OF BOHOLANO OFWs TO BOHOL IS NOW SUSPENDED AS HE CLARIFIES THAT THREE IMPORTANT REQUIREMENTS MUST BE COMPLIED WITH SUCH AS NEGATIVE RESULT IN THE PCR TEST, DOH CERTIFICATION THAT THEY COMPLETED THE 14-DAY QUARANTINE IN MANILA OR CEBU, AND THEY MUST HAVE NO SYMPTOM OF COVID SUCH AS NO COUGH OR COLDS

* IPAILAWOM SA IKADUHANG PCR TEST KARONG ADLAWA ANG TANANG 65 KA OFW NGA NAKAULI DINHI SA BOHOL KARONG BAG-O, SUMALA NI DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA TECHNICAL WORKING GROUP ON INFECTIOUS DISEASES

* PERSONS UNDER MONITORING (PUM) NA KARON ANG 13 KA MGA TAGA-ANTEQUERA NGA NAKASAKAY SA UNISON BUS NGA NAMASAHERO HUMAN NAGHATOD SA MAG OFWS GIKAN SA PANTALAN PAINGON SA ILANG HOTEL DIIN SILA GI-QUARANTINE

* GIPASALIG SA MGA TAGDUMALA SA MGA MALL DINHI SA SIYUDAD SA TAGBILARAN NGA ISTRIKTO ANG ILANG PAGTUMAN SA SOCIAL DISTANCING UG UBANG MGA MANDO UBOS SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE

* GIPANIGURO NI DR. YUL LOPEZ NGA LIMPYO UG WALAY NAGPABILIN NGA KAGAW ANG DUHA KA COMMERCIAL BUS NGA GIGAMIT PAGHATOD SA MGA OFW NGA NAMAULI SA BOHOL AGI SA PANTALAN SA TAGBILARAN PAINGON SA QUARANTINE FACILITY SA CRAB HOUSE UG SA PANGLAO

* GISUSI SA PEMA ANG DUHA KA DAGKONG MALL SA SIYUDAD SA PAGSUGOD SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE; UG SA UNANG ADLAW SA GCQ KAGAHAPON, NAAY NASITA UG NAPAHIMANGNUAN NGA GINIKANAN KAY NAGKUYOG OG MENOR DE EDAD BISAN GIDILI SULOD SA MALL

* KUHAAN OG SWAB SAMPLE ANG DUHA KA MGA TAWO NGA NADAKPAN SA KAPOLISAN SA LUNGSOD SA INABANGGA NGA MIBIYAHE GIKAN SA CEBU TALIWA SA GIPATUMAN NGA NO-SAIL POLICY SUBAY SA NAGPADAYON NGA COMMUNITY QUARANTINE

* USA RA GIHAPON ANG MAKASAKAY NGA PASAHERO SA TRAYSIKOL SAMTANG SIYUDAD MOPAKANAOG OG SUMBANAN ALANG SA MGA SENIOR CITIZENS NGA 65 ANYOS PATAAS UG MENOR DE EDAD

