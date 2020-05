* PROVINCIAL GOVERNMENT IS COORDINATING WITH DOCTORS AND MEDTECHS WHO ARE IN CEBU TO ASSIST THE STRANDED BOL-ANONS IN GETTING RAPID TESTS AND CERTIFICATIONS AS AMONG THE REQUIREMENTS SO THEY COULD BE ALLOWED TO COME HOME

* BOHOL MAYORS AGREE THAT THE 14-DAY QUARANTINE OF RETURNING STRANDED BOHOLANOS WILL BE UNDERTAKEN IN THE LGU QUARANTINE FACILITIES

————————————————————————-

* GITATAW NI DR. MUTYA MACUNO, ANG HEPE SA GALLARES HOSPITAL, NGA DAKO‘G POSIBILIDAD NGA ANG ILANG KAWANI NGA USA DOCTOR UG DUHA KA MEDTECHS NGA NIPOSITIBO SA COVID19 DIDTO SA SUGBO NATAKBUYAN SA COVID

* GIKUHAAN NA OG SWAB SAMPLSE ANG TIBOOK PAMILYA SA 3 KA MGA KAWANI SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA NAGPOSITIGBO SA COVID19 OG ANAA KARON SA CEBU

* GIPANIGURO SA PAMUNUAN SA GOVERNOR CELESTINO GALLARES MEMORIAL HOSPITAL NGA NAGPABILING LUWAS SA CORONAVIRUS DISEASE ANG MAONG TAMBALANAN OG WALAY BISAN USA NGA NAG-POSITIBO SA MAONG BALATIAN

* GIPAABOT PA ANG RESULTA SA PCR TEST SA MGA NAKAHALOBILO SA USA KA DOKTOR UG DUHA KA MEDTECHS NGA NAGPOSITIBO GIPAABOT; UG NAKA-ISOLATE NA KARON ANG TANANG NAAPIL SA CONTACT TRACING NAKA-ISOLATE NA KARON

* MOTABANG ANG KAGAMHANAN SA LALAWIGAN SA CEBU SA MGA BOL-ANON STRANDED ARON MAKAKUHA OG MGA REKISITOS NGA GIPANGAYO ARON MAKAPAULI DINHI SA BOHOL

* PADAYON PA NGA GIOBSERBAHAN ANG USA KA BOL-ANONG OFW NGA NAGPOSITIBO SA COVID19 KINSA NAGPABILIN SA QUARANTINE FACILITY SA CRAB HOUSE NING SYUDAD SA TAGBILARAN

* NAA SA MAAYONG KAHIMTANG SA AMERIKA SI BISE GOBERNADOR RENE RELAMPAGOS UG WA NAKAPAULI KAY NAABTAN SA LOCKDOWN

* NAABTAN SAB SA LOCKDOWN SA AMERIKA SI BOKAL JADE BAUTISTA

