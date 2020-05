* GOV. ART YAP MAKES SURE THAT THE PEOPLE WOULD BE KEPT ABREAST OF THE RESULTS OF THE PCR TESTS ON THE OFWs WHO HAVE COME HOME AND ASSURES THE MEDICAL TEAM IN BOHOL CAN MANAGE IN CASE OF ANY COVID-POSITIVE CASE

* BOHOL PREPARES THE LOCAL ECONOMY TO RECHURN SO THAT THE RETURNING OFWs AND STRANDED BOL-ANONS WILL HAVE ALTERNATIVE INCOME WHEN THEY JOIN AGAIN THE BOHOLANO COMMUNITY FOR THE PROVINCE TO SURVIVE AS ONE AMID THE CHALLENGES BROUGHT ABOUT BY THE GLOBAL PANDEMIC

* LAUMANG MOGAWAS KARONG ADLAWA ANG RESULTA SA IKADUHANG PCR TEST SA 65 KA OFW, SUMALA SA REGIONAL DIRECTOR SA DOH-7

* KARONG ADLAWA MAOY IKA 14 KA ADLAW NGA PAG QUARANTINE SA UNANG BATCH SA MGA OVERSEAS FILIPINO WORKER NGA NAMAULI DINHI SA BOHOL, APAN DI PA GIHAPON SILA MAHIMONG MAKA-ULI SA ILANG MGA PAMILYA SAMTANG DILI PA MOGAWAS ANG RESULTA SA PCR TEST NGA TUA PA KARON SA CEBU, SUMALA NI DR. YUL LOPEZ, ANG TIGPAMABA SA TECHNICAL WORKING GROUP OF INFECTIOUS DISEASES

* 2 KA OFW ”FALSE POSITIVE” SA COVID-19, MATUD NI DOH-7 REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS

* ADUNAY 162 KA MGA TAWO KARON SA TIBOOK LALAWIGAN SA BOHOL NGA GIPAILAWOM ISIP MGA PERSONS UNDER MONITORING KALABOT SA COVID-19

* ARON DILI MALIBOG SA MGA KASO SA COVID-19, DOH-7 REGIONAL DIRECTOR JAIME BERNADAS MIAWHAG SA PUBLIKO NGA SA ILANG OFFICIAL WEBSITE SA DOH-7 NA LANG MOSUNOD KAYSA SA DOH-NCOV TRACKER

* MOKABAT SA P320 MILLION NGA FINANCIAL SUBSIDY NGA ANG GIGAHIN SA DEPARTMENT OF AGRICULTURE ALANG SA 64,000 KA MGA RICE FARMERS SA BOHOL UG NEGROS ORIENTAL UG GISUGDAN NA ANG PAGPANGHATAG SA ALANG SA MGA APEKTADONG MAG-UUMA KARONG PANAHON SA COVID-19 PANDEMIC

* MIPALABANG SI KONSEHAL ELEAZER ONDOY BORJA OG RESOLSOYON SA SANGGUNIANG PANLUNGSOD SA TAGBILARAN NGA NAGHANGYO KANG GOBERNADOR ARTHUR YAP NGA IPADANGAT NGADTO SA IATF SA COVID19 NGA KUNG MAMAHIMO LUAGAN ANG NO BACKRIDE POLICY KARONG GIPAUBOS NALANG ANG PROBINSYA SA GENERAL COMMUNITY QUARANTINE GIKAN SA ENHANCED COMMUNITY QUARANTINE

* NAGPABILIN GIHAPON NGA INSURGENT-FREE ANG LALAWIGAN SA BOHOL TALIWA SA MGA ENGKWENTRO TALI SA MILITAR UG MAG ARMADONG MAG TAWO

