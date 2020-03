* GOVERNOR ART YAP CLARIFIES THAT THERE WILL BE NO DISRUPTION ON THE DELIVERY OF SUPPLIES AND MOVEMENTS OF AGRI-FISHERY ACTIVITIES AND CONSTRUCTION SECTOR; WHILE THE GOVERNOR COORDINATED WITH THE NFA FOR THE PURCHASE OF THE PALAY FROM FARMERS IN UBAY AFFECTED BY STEM BORERS STARTING THIS WEEK AS WHAT THEY HAD ASSURED DURING THE GOVERNOR‘S VISIT IN BARANGAY GABI, UBAY ON MARCH 25

* GOVERNOR ART YAP CLARIFIES THAT THE PHOTO CIRCULATED ON SOCIAL MEDIA SHOWING SARDINES WITH HIS NAME PRINTED ON THE PACKAGING IS FAKE NEWS BECAUSE THE CAPITOL HAS NOT EVEN STARTED WITH DISTRIBUTION OF RELIEF GOODS YET, CONSIDERING THAT IN THE PROTOCOL, THE BARANGAY SHOULD GO FIRST, THEN THE CITY OR MUNICIPAL GOVERNMENT AND THE PROVINCIAL GOVERNMENT WILL BE THE LAST TO DISTRIBUTE ITS RELIEF GOODS TO AFFECTED SECTORS

* GIPASABOT NI GOBERNADOR ART YAP NGA ANG HOME QUARANTINE PASS MAHIMONG MAGAMIT SA KAUBAN SA PAMILYA NGA MOPULI SA KABANAY KANSANG PANGALAN MAOY NABUTANG SA PASS

* MAKADAWAT OG 6 MIL PESOS ANG MGA BENIPISYARYO SA COVID-19 SOCIAL AMELIORATION PROGRAM, USA KA PROGRAMA SA GOBYERNO NGA GIPANGULOHAN SA DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT (DSWD) ALANG SA MGA KABUS NGA PAMILYA TUNGOD SA PADAYONG HULGA SA CORONAVIRUS DISEASE

* GIPANINGKAMOTAN SA KAPITOLYO NGA MA-ANDAM NA SUNOD NING SEMANAHA ANG CAPITOL ANNEX ISIP USA SA MGA ISOLATION CENTERS SA LALAWIGAN NGA MAKATAGAD OG 80 KA PASYENTE

* PADAYON NGA GITANYAG SA LOKAL NGA PANGAMHANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN ANG SAKYANAN ALANG SA MGA FRONTLINERS SA MGA TAMBALANAN SA DAKBAYAN SA TAGBILARAN

* NAGKIGTIGUM SI LILA MAYOR JED PIOLLO SA MGA PANGU SA MGA BUHATAN, MEMBRO SA SANGGUNIANG BAYAN, BARANGAY KAPITAN, UG LAIN-LAING SEKTOR ARON MAHIMONG HAPSAY UG ESTRIKTONG MAPATUMAN ANG MGA MANDO UG POLISIYA SA PAGPUGONG SA PAGKUYANAP SA COVID-19

